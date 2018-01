Rektori Dema shpreh ngushëllime për vdekjen e profesor Çapriqit

Rektori i Universitetit të Prishtinës, Marjan Dema ka shprehur ngushëllime për vdekjen e profesorit Basri Çapriqi.

Në telegramin e ngushëllimit mes tjerash thuhet se profesor Çapriqi me punën dhe veprën e tij la gjurmë të përjetshme në shoqëri.

Ky është telegrami i plotë i rektorit Dema:

E respektuara familje Çapriqi,

Me dhimbje të thellë pranuam lajmin për ndarjen nga jeta të profesorit të çmuar të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, ish-kryetarit të Këshillit Drejtues të UP-së, njëherësh njërit ndër poetët më të mirë të vendit tonë, prof. dr. Basri Çapriqi.

Profesor Çapriqi me punën dhe me veprën e tij, la gjurmë të përjetshme në shoqërinë tonë. Emri i tij do të kujtohet me respekt për kontributin e tij të çmuar që e ka dhënë si profesor për dekada të tëra në Fakultetin Filologjik të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”, si kryetar i Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës për dy mandate, por edhe si studiues, e si një poet i shkëlqyer.

Me mendje e zemër, në këto ditë kaq të hidhura, jemi pranë familjarëve dhe miqve të tij.

Pushoftë në paqe shpirti i tij!