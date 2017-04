Regjimet neokomuniste në Shqipëri dhe në Kosovë, janë duke i rrezikuar interesat nacionale?!

Shkruan: Skënder MULLIQI



Unë pasi që djali më punon në Shqipëri, bukur shpesh po e kaloi rrugën e kombit për në vendin e shqiponjave. Përjetimet e mia rritën sa herë që marr një rrugëtim të tillë. Dhe, vërtetë njeriu ka me çka të fascinohet në Shqipëri. Gjithandej njerëz të mirë dhe të ndershëm, bukuri të rralla natyrore, bregdeti që çdo shtet ia ka lakmi. Veç Zoti si e ka falë atë bukuri të çiltër natyrore në çdo cep të vendit. Nëse Kosova është vend i begatshëm, Shqipëria është një vend më bregdeti të rrallë. Nëse dikur kanë munguar ndërtimet në të dyja anët e kufirit, sot shohim rrugë të mira, shtëpi të bukura, bregdetet gjithnjë e më të rregulluara. Nuk na mungon asgjë kah jemi në trojet etnike. Vërtetë si Kosova ashtu edhe Shqipëria kanë pasur rastin dhe mundësit të bëhen dy shtete shumë më të përparuara dhe më një mirëqenie ndoshta si në Zvicrën e përkryer. Gjithnjë këtë imazh të cilin na ka falë Zoti, po ia zbehin udhëheqjet më të dobëta, më të korruptuar dhe më të kriminalizuara prej së kemi hy në demokraci. Do njerëz lakmitare për të mira materiale dhe për pushtet absolut. Njeriut i kënaqët zemra në qytetin e Tiranës, si dhe gjithandej në qytetet të bukura të Shqipërisë më plotë monumente historike. Të bëhet zemra mal dhe të kënaqet shpirti më historinë dhe kulturën tonë aq të begatshme dhe të bujshme, të rilindësve tanë të cilët kanë lanë gjurmë të pashlyera. Nuk u kanë munguar shqiptarëve as patriotët në zë, të cilët flijuan gjithçka për çështjen madhore kombëtare. Vargu për ti numëruar është i gjatë sa është e gjatë edhe vet lashtësia jonë. Por, fati ynë i keq ishin dhe kanë mbetur politikat dhe politikanet e mbrapsht, të cilët shumë na dëmtuan në rrugëtimin tonë si komb dhe si dy shtete. Madje disa herë i tradhtuan keq edhe interesat tona madhore kombëtare. I kontribuuan copëtimit të trojeve etnike, të cilat troje u shkëputën padrejtësisht nga trungu i lashtë ilirik, nga fuqitë e mëdha të kohës. Tradhtia jonë ishte dhe ka mbetur shëmtia jonë më e madhe. Na solli të liga të mëdha kur duhej të ishim unik, kur dihet së jemi të rrethuar nga të katër anët nga armiqtë tanë serbosllavë. Edhe pse u shkëputëm më vështirësi të mëdha nga diktatura e egër komuniste në Shqipëri dhe në ish-Jugosllavi, ende nuk i kemi eliminuar nga skenat politike mbeturinat e komunizmit. Në të dyja anët e kufirit udhëheqjet aktuale shtetërore ende nuk janë liruar nga sundimtarët e tipit komunist. Një mik që është profesor e bujqësisë në Universitetin e Tiranës, më thotë gjatë bisedës” Kemi menduar së pasi që e fituat lirinë në Kosovë do të keni një logjikë më ndryshe, shumë më pozitive të shtetndërtmit, e jo të bëheni një kopje e veseve të mbrapshta të pushteteve pas diktatoriale në Shqipëri. Kemi besuar thotë në vazhdim të bisedës profesori, së në Kosovë do të instalohet një logjike e shëndosh e udhëheqjes më shtetin dhe të mirat materiale, e jo të grabitet dhe keqpërdoret çdo gjë ashtu siç ndodhi tek ne pas rrëzimit të diktaturës, por edhe tash. Ne Shqipëri ishte shkatërruar prona shoqërore më privatizime, e këtë logjikë e kanë kopjuar edhe udhëheqjet tuaja shtetërore thotë ai. Logjika përfituese them unë mbisundojë mbi logjikën e shëndosh të shtendërtimit dhe mirëqenies. Në bisedë më qytetarë në Kosovë dhe në Shqipëri shumica pajtohen së këto garnitura pushtetarë janë duke na sjellë dëme politike dhe dëme në planin zhvillimor ekonomik. Të gjithë i shprehin pakënaqësitë e tyre së kastat aktuale në pushtetet e Tiranës dhe të Prishtinës janë skajshmërish të korruptuara dhe të implikuar në krime. Po udhëheqin me defekte të mëdha Kosovën dhe Shqipërinë, deri në tradhti kombëtare. Janë pasuruar aq shumë në mënyrë të pa ndershme sa as vet nuk dinë sa pasuri kanë. Miku im atë ditë sa ishim bashkë më thotë ”Shiko Skënder p.sh në Shqipëri aq shumë është i pasur Ilir Meta sa nuk mundësh të marrësh më mend, e kështu më radhë “…Nëse në Shqipëri kanabisi po legalizohet nga Edi Rama i cili edhe e pranoj në një deklaratë të tij duke thënë së ‘ Nuk është çudi së një ditë mbjellja e kanabisit do të legalizohet”. Kjo fletë qartazi së Edi Rama nuk dallon shumë nga Eskobari. Edhe në planin e jashtëm regjimet nekomuniste në Prishtinë dhe në Tiranë janë kthyer më shumë më fytyrë nga Lindja. Këto garnitura udhëheqëse te tipit autokratik janë duke i përdorur metodat dualiste të sjelljes karshi miqve tanë tradicional Perëndimor, në këtë kontest edhe me Amerikën mike. Prandaj, edhe injorimet që po iu bëhen Thaçit dhe Edit nga Amerika dhe shtetet më peshë në Evropë nuk janë të rastësishme. Manipulimet e Hashim Thaçit dhe të Isa Mustafës për hesape të veta, nuk po u pinë më ujë. Këtë ua tregoi qartazi ambasadori amerikan në Kosovë, Greg Delawie dhe zëvendës-ndihmës sekretari amerikan i shtetit, Hoyt Yee gjatë vizitës në Kosovë, I cili nuk u takua më presidentin Thaqi dhe më kryeministrin Mustafa. Tashmë që të dytë këta bashkë më Edi Ramën janë shpërfaqur së nuk janë në linjë politike më miqtë tanë Perëndimor. Edhe përkrahja që iu dha Lulzim Bashës gjatë vizitës në Amerikë, është një flakaresh për Edi Ramën. Rama ka rrëshqitur thellë në valët e banditizmit. Regjimet tiranike në Shqipëri dhe në Kosovë siç e kam thënë edhe më parë, duhet të largohen nga pushteti për të mirën e dy shteteve shqiptare. Këta janë duke i rrezikuar tashme interesat nacionale te shqiptarëve.