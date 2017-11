Refuzohet ankesa e Listës Serbe, zgjedhjet do të përsëriten në Partesh

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtesa ditë më parë pati vendosur që të përsëriten zgjedhjet për kryetar të komunës së Parteshit.

Këtë vendim, PZAP e kishte marr në bazë të ankesës së kandidatit për kryetar të kësaj komune, Nenad Cvetkoviq nga subjekti politik “Narodna Slloga”.

Mirëpo lidhur me këtë vendim të PZAP-it reagoi Lista Serbe e cila u shpreh se anulimi i rezultatit të zgjedhjeve në komunën e Parteshit është një vendim politik i Prishtinës.

Madje për këtë gjë Lista Serbe i është drejtuar Gjykatës Supreme që të anuloi këtë vendim të PZAP, mirëpo e njëjta ka hedhur poshtë ankesën e tyre.

Kështu ka bërë të ditur për Telegrafin, zëdhënësja e Gjykatës Supreme, Antigona Uka-Lutfiu.

“Të njoftoj se ‘Lista Serbe’ ka dorëzuar ankesë në Gjykatën Supreme, lidhur me vendimin e PZAP-së. Kjo ankesë është refuzuar nga Gjykata Supreme, me 6 nëntor 2017”, ka thënë Uka-Lutfiu.

Ndërkaq përsëritja e zgjedhjeve në këtë komunë do të mund të mbahet më 19 nëntor, në ditën ku në disa komuna do të zhvillohet raundi i dytë i zgjedhjeve.

Kështu ka thënë në një përgjigje për Telegrafin, zëdhënësi i KQZ-së, Valmir Elezi.

“Kjo do të dihet saktë në mbledhjen e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me një komunë të vogël, qoftë për nga numri i Qendrave të Votimit apo edhe nga numri i votuesve, do të vlerësohet mundësia që votimi të përsëritet më 19 nëntor, në ditën kur mbahet raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarë të komunave në 19 komuna të tjera”, tha Elezi.