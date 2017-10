Refsdal: Në Siri ShBA ka vrarë shumë më shumë civilë se sa Al-Qaeda (Video)

Gazetari norvegjez Paul Refsdal gjatë një interviste ekskluzive për “Tonight Ilva Tare”, shprehet se më shumë civilë në Siri janë vrarë nga qeveria siriane dhe koalicioni amerikan se sa organizata e ashtuquajtur terroriste.

-Edhe pjesa tjetër kështu thotë. Asnjë nuk pranon se vrasin qëllimisht civilë. Por dikush po i vret ata qëllimisht.

Duhet të shohim shifrat. Nëse marrim Sirinë, për shembull kemi një organizatë që quhet, Rrjeti sirian i të drejtave të njeriut. Ata regjistrojnë vdekjet e civilëve sirianë dhe shënojnë përgjegjësit e këtyre vdekjeve. Ata thonë se regjimi ka vrarë më shumë se 190 mijë civilë. Grupi të cilin unë mbulova ka vrarë më pak se 400 civilë. Jo 400 mijë por 400 civilë. SHBA ka vrarë shumë më shumë civilë se sa ka bërë Al-Qaeda. Pra duhet t’i referohemi shifrave. Asnjë ushtri nuk do të vriste civilë qëllimisht, por duhet të shohim shifrat. Ka një diferencë mes 190 mijë dhe 400.

-Dakord, por duhet të shohim edhe arsyen për të cilën po luftojnë…

Paul Refsdal: Po, arsyet janë paksa të paqarta

-Të paktën të diskutueshme

Paul Refsdal: Ata thonë se duan të bëjnë një Emirat. Tashmë kemi 9 Emirate në të gjithë botën dhe bota nuk ka shpërthyer ende. Nuk është e rrezikshme në vetvete. I kam pyetur ata se si do jetë Siria në të ardhmen nëse ata vijnë në pushtet dhe më kanë thënë se një pjesë do të drejtohet nga njerëz që luftuan, pra ata dhe grupet e tjerë. Një pjesë tjetër do të drejtohet nga liderët fetarë, imamët dhe pjesa e tretë do të vendoset nga njerëzit. I thashë që kjo është demokraci, juve nuk ju pëlqen demokracia. Nuk është demokraci thonë, janë njerëzit që vendosin. Ata nuk e pëlqejnë fjalën demokraci po në një farë mënyre demokratë.

-Pse zgjedhin një mënyrë demokratike?

Paul Refsdal: Ata janë shumë të kujdesshëm me opinionin publik në Siri. Nëse ka një demonstratë në ndonjë qytet apo fshat kundër tyre, ata tërhiqen. Nëse ka një vendim që është jo popullor, ata tërhiqen. Momentalisht nuk po ndërtojnë një shtet, po mundohen të mos përzihen shumë në punët e civilëve por janë të ndjeshëm ndaj kritikave. Nuk duan t’i mërzisin njerëzit. Pra në një farë mënyre ata janë demokratë edhe pse nuk e pëlqejnë atë emër.

-Si janë të organizuar? A kanë njerëz me pozita që komandojnë? A janë me të vërtetë të organizuar? Janë një ushtri, janë shtet? Kush i komandon ata? Feja? Interesat ekonomikë?

Paul Refsdal: Unë nuk e njoh Shtetin Islamik drejtpërdrejt, nuk jam i lidhur me ta dhe nuk do të jem kurrë shpresoj

-Pse?

Paul Refsdal: Nuk u besoj atyre.

-Nuk u beson?

Paul Refsdal: Në vitin e parë në Siri, po punoja në një zonë ku kishte grupe nga shteti islamik dhe dëgjojë shumë gjëra për ta që të bënin të mos u besoje. Nuk do t’i besoja kurrë Shtetit Islamik. Shteti Islamik është i organizuar shumë mirë por gjithashtu shumë ekstremistë në mënyrën si i trajtojnë njerëzit apo grupet e tjerë. Grupet e tjerë nuk janë shumë mirë të organizuar.