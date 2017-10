Reforma zgjedhore të shtyhet përpara

Zëvendëskryeministri Dardan Gashi ka takuar ambasadorin e OSBE-së, Ian Braathu me të cilin biseduan për reformën zgjedhore dhe pjesëmarrjen e diasporës në zgjedhjet e Republikës së Kosovës.

Shefi i Misionit të OSBE-së në Kosovë, Ian Braathu ka thënë se shpreson që në këtë mandat të shtyhet përpara reforma zgjedhore dhe pjesëmarrja e diasporës të jetë më e lartë.

“Urime për detyrat e reja dhe shpresoj që në këtë mandat të shtyhet përpara reforma zgjedhore dhe pjesëmarrja e diasporës të jetë më e lartë se deri më tani”, ka thënë Braathu.

Ndërkaq, zëvendëskryeministri Gashi e ka informuar ambasadorin për proceset e qeverisë dhe Ministrisë së Diasporës dhe Investimeve Strategjike.

“Po besojmë që zgjedhjet e ardhshme do të mbahen pas reformave zgjedhore që duhet të bëhen. Me reformat zgjedhore do të rregullojmë dhe formën e votimit të diasporës e cila merr pjesë në numër më të vogël se 10% në procesin zgjedhor”, ka thënë Gashi.

Gjatë takimit u fol dhe për rolin e diasporës kosovare në tërheqjen e investimeve strategjike në Republikën e Kosovës./KI/