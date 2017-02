Reçica merr mbështetje nga Leskaj për integrimin e Kosovës në BE

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi, në një intervistë për RTV 21 ka thënë se takimet me tre presidentët Juncker, Tusk dhe Tajani kanë qenë takime të rëndësishme për Kosovën,...

Kryetari i AAK-së, Ramush Haradinaj, akuzat e Serbisë ndaj tij i ka quajtur lojë politike. Thotë se Kosova duhet të ketë reciprocitet me Serbinë për fletarrestime. Haradinaj ka thënë...

Bajram Gecaj, nga Qeveria dhe Bilall Sherifi nga Nisma sonte në emisionin “Debat”, në RTK, në duelin mjaft interesant midis tyre, flasin me argumente për dhe kundër dialogut, për...

Gjatë dy ditëve të vikendit vendi ynë do të mbetet nën ndikimin e masave të ajrit me presion të lartë atmosferik. Në këto kushte do të mbajë mot kryesisht...