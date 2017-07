Receta e mjekut gjerman: Xhenxhefil, limon dhe hudhër për një zemër të re

Kjo recetë ka marrë një popullaritet të gjerë në Gjermani. Mjeku kardiolog që e ka krijuar këtë recetë tregon me fakte për faqen “Why don’t you try this” se kjo pije ka efekt në trajtimin e arterieve të bllokuara dhe uljen e kolesterinës.

Përbërësit:

4 limonë me lëkurë

4 thelpinj hudhrër

2 litra ujë

1 rrënjë xhenxhefili

Përgatitja:

Pastrojini përbërësit, priteni limonin dhe hiqini lëkurën hudhrës dhe xhenxhefilit, më pas hidhini në mikser. Lëngun e përftuar vendoseni në zjarr të ulët dhe shtoni pak ujë sa të marrë valë. Lëreni të ftohet në një shishe qelqi në frigorifer. Konsumojeni çdo mëngjes me stomakun bosh dhe në mbrëmje 2 orë para gjumit.