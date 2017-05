Reali në finale të Champions Leagues

Atletico Madrid mposhti Real Madridin me rezultat 2:1, por nuk mjaftoi për të shkuar në finale

Real Madrid për herë të dytë radhazi do të luajë në finale të Champions Leagues, ndërsa këtë herë do të ballafaqohet me Juventusin, shkruan Sportali.net.

Atletico e nisi shumë mirë takimin duke shënuar dy gola të shpejt me anë të Saul 12′ dhe Griezmann 16′ nga penalltia, por Isco në fund të pjesës së parë ia shuajti ëndërrën për finale skuadrës së Simeones.

Kështu Reali eliminoi rivalët lokal me rezultat të përgjithshëm 4:2. /Sportali.net/