Reali i Madridit vendos të largojë Gareth Bale

Gareth Bale person non grata tek Reali i Madridit. I transferuar me shumë bujë në radhët e klubit Los Blancos, tashmë mesa duket sulmuesi uellsian konsiderohet si një element i panevojshëm për teknikun Zidane. Dëmtimet e shpeshta të 27-vjecarit duket se janë dhe shkaqet se përse Presidenti i Realit të Madridit së bashku me teknikun Zinedine Zidane po mendojnë të shesin lojtarin. Sipas asaj që raportojnë mediat britanike, klubi merenges ia ka ofruar Bale ekipit të Manchester United për shumën e 90-milionë Eurove. Në fakt tekniku i “Djajve të Kuq” Jose Mourinho tentoi t’ia shkëpuste Ralit yllin e skuadrës gjatë merakatos verore, por një gjë e tillë nuk u realizua kurrë.

Situata tashmë paraqitet ndryshe, këtë herë janë drejtuesit e klubit spanjoll ata që dëshirojnë largimin e uellsianit. Shumë është e përcaktuar 90 milionë euro, ndërkohë nga ana tjetër ish-futbollisti i Tottenham në disa raste është shprehur se ndihet komod tek merenges dhe as që e mendon aspak të largohet. Përtej dëshirës Bale gjasat janë që e ardhmja e tij të jetë larg Realit të Madridit dhe një gjë e tillë ndoshta mund të ndodh që në merkaton dimërore. /ss/