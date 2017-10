Real Madrid, 100 herë Zidane

Në Itali Insigne feston 100 golat në karrierë, Në Spanjë festa shkon për galaktikën Zinedin Zidan që po ashtu shënon 100 prezanca në stolin e Real Madrid. Konfirmimi se vula e tij është ajo e suksesit erdhi në edhe në fitoren 2-1 në derbin e vogël me Getafen, viktimë e radhës ndaj madhështisë së klubit mbretëror, që kishte për autor të golave Benzema Cristiano e Ronaldon. Tashmë shkon në 13 numri i fitoreve radhazi në ndeshjet jashtë dhe në historinë e La Ligas duket se askush nuk ka bërë më mirë, as Barcelona e Guardiolës në. Me drejtimin e francezit Reali nisi të shkruante faqe te reja suksesesh në histori, ashtu si në sezonin 2016 -2017, ku galaktikët shënuan një rekord të ri spanjoll me 40 gara radhazi pa asnjë humbje. Janë plot 19 muaj bashkëpunimi mes Zinedinë Zidanë dhe Realit, muaj entuziast me 75 fitore, 17 barazime dhe vetëm 8 humbje. Në historinë e trajnerëve të Los Blancos me pothuajse 100 prezenca në stol askush më parë nuk ka regjistruar një numër kaq të ulët humbjesh.

E nëse është e vërtetë ajo që thuhet se jo gjithmonë shifrat mund të shfaqin staturën e një profesionisti, të paktën të ndihmojnë t’i kuptosh disa vlera. Këtë e vërteton në fakt edhe palmërresi i mbushur plot me trofe, duke filluar me dy Superkupa të Europës, një trofe në La Liga, trofeun e Botërorit për klube, Superkupën e Spanjës dhe dy Champions League rradhazi. 7 tituj të fituar në pak më shumë se një vit e gjysmë, një për çdo tre muaj. Rzultati i Guardiolës, Ancelottit, Mourinhos dhe Klopp të bërë bashkë në këto 19 muaj. Në stolin e Realit, Zidane ka barazuar që tani sukseset e Del Bosques. Gjithsesi, koha është aleat i tij dhe i premton edhe rekorde të tjera. Tashmë Florentino Perez e ka blinduar me francezin që firmosi deri në vitin 2021. /ss/