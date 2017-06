Reagon Skënderbeu: Federata Shqiptare e Krimit, nuk kanë fakte

Pasi mësoi vendimin e Komisionit të Etikës se është dënuar me heqjen e titullit për sezonin 2015-2016, me 20 milionë lekë të vjetra gjobë si dhe me -12 pikë për sezonin që u mbyll, klubi i Skënderbeut ka reaguar nëpërmjet një komunikate për shtyp në faqen zyrtare. Bardhekuqtë kërkojnë nga Etika argumentimin e vendimit se me çfarë faktesh janë dënuar, ndërsa shtojnë se vendim nga komisioni i FShF-së do të ankimohet në CAS.

“Klubi i Futbollit ‘Skënderbeu’ bën me dije tifozerinë korçare dhe opinionin sportiv se, menjëherë pas vendimmarrjes së Komisionit të Etikës të FShF, është kërkuar zyrtarisht argumentimi i vendimit, si hapi procedural paraprak për ankimimin në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS-TAS). Vendimi i ditës së sotme nga ky pseudo-organ juridik është një akt i papreçedent, i denjë për katedrat e universiteteve të drejtësisë. Vetëm një organ i FShF mund të transformonte një vendim administrativ në një vendim disiplinor, pa pasur qoftë edhe një provë të vetme të drejtpërdrejtë apo indirekte mbi të akuzuarin. Vetëm një organ i FShF mund të procedonte ndaj një subjekti pa i komunikuar atij akuzën, provat mbi te cilat ajo mbështetej apo subjektin akuzues.

“Vetëm Komisioni i Etikës i Federatës Shqiptare të Krimit në Sportin e Futbollit mund të jepte një vendim ku vërtetësia e fakteve nuk ka asnjë relevancë”.

Klubi i Futbollit ‘Skënderbeu’ siguron tifozërinë korçare se ky cenim dhe kërcënim që na është bërë sot nga ana e Komisionit të Etikes, veçanërisht me heqjen e një titulli kampion, të cilën vetë UEFA e ka konsideruar më se të merituar, do të ankimohet në çdo germë të tij, pasi jemi të sigurt në pafajësinë tonë të pakundërshtueshme. Falënderojmë sportdashësit dhe komunitetin të cilin e kemi përfaqësuar denjësisht gjatë kësaj dekade për mbështetjen dhe solidaritetin e treguar. Të sigurt, vazhdojmë përpara për të rishkruar çdo vit historinë e futbollit Shqiptar!”, shkruhet në deklaratën zyrtare të klubit të Skënderbeut.