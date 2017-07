Reagon OVL e Dukagjinit ndaj procesit të gjykimit të “Rastit Kumanova”

Organizata e Veteranëve të Luftës në Dukagjin ka reaguar ndaj dënimeve të shqiptuara për rastin Kumanova duke e quajtur të padrejtë, pasi që rasti nuk është zbardhur sa duhet dhe se ende nuk është dhënë përgjegjësi për ata që u vranë në torrtura pas arrestimit.

“Kjo kërkesë, bëhet edhe më absurde, pas parasysh dhe faktin se shefi i operacionit në Kumanovë (ish shefi i njësisë antiterroriste), është i arrestuar në Greqi, ku dhe ka kërkuar azil, që të mos përballet me gjykatën për rastin Kumanova”, thekson OVL e Dukagjinit.

Kjo organizatë kërkon që ky proces, të trajtohet si politik dhe të zgjidhet me marëveshjë dypalëshe.

“Ne presim që gjykata do të hedh poshtë pretendimet e Prokurorisë dhe se rasti do të negociohet me qeverinë e Kosovës, që të paktën, nëse vendoset që të dënohen, të vuajnë dënimin në Kosovë, pranë familjeve të tyre. Kjo praktikë ndodh në të gjitha vendet e civilizuara”.

Organizata e OVL së Dukagjinit njëherit u bëri thirrje bashkluftëtarëve që gjenden të robëruar në burgjet e IRJM, që të qëndrojnë krenarë e të fortë.

“Ne jemi me ta gjithëherë, me të gjitha mundësitë që kemi”. Po ashtu OVL shprehu shqetësimin, për indiferencën e Prishtinës zyrtare, e cila e ka për detyrë të kujdeset për të gjithë qytetarët e Kosovës, kudo që ndodhen ata.

“Është shqetësuese edhe indiferenca e politikanëve, Shoqatave të Luftës së UÇ Kombëtare dhe shoqërisë civile që vepron në IRJM. Mungesa e reagimit ndaj këtyre proceseve gjyqësore, qoftë dhe me një protestë, është tregues i nënshtrimit ndaj praktikave okupuese që IRJM si shtet, i zbaton ndaj shqiptarëve. Kjo indiferencë mund të sjell pasoja deri në destabilizimin e rajonit”, thuhet në fund të reagimit. /KI/