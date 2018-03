Reagon Delawie: Nuk ka alternativë përpos dialogut

Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Delawie, reagoi ndaj arrestimit të Marko Gjuriqit.

Në një postim në Twitter, Delawie tha se nuk ka alternativë tjetër përpos dialogut Kosovë-Serbi.

“Shumë i shqetësuar nga ngjarjet e sotme në Mitrovicë. Nuk ka alternativë për dialogun”, tha Delawie.

Very concerned by today’s events in #Mitrovica. There is no alternative to Dialogue.