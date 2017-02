Reagim i AKP

AKP përmes një komunikate ka reagua ndaj lajmit të publikuar në Agjencinë e lajmeve “Kosova Info”, me titull: “Në qendër të Lipjanit AKP shet për 7.7 euro arin, duke shpërfillë rekomandimet”.

Ja reagimi i plotë i AKP-së:

“Agjencia Kosovare e Privatizimit dëshiron të sqaroj opinionin publik se është i pavërtetë lajmi i publikuar dje nga portali “Kosova Info”, me titull: “Në qendër të Lipjanit AKP shet për 7.7 euro arin, duke shpërfillë rekomandimet”. Ndërkaq apostrofimi me emër e mbiemër i zyrtarëve të Agjencisë në po këtë shkrim është plotësisht i pasaktë, tendencioz dhe dezinformon opinionin e gjerë publik me të pavërteta.

Ky shkrim i publikuar ka pasaktësi që në titull e hyrje të shkrimit. Aty gabimisht thuhet se aseti “Fabrika e letrës, kartuçit dhe ambalazhit” në Lipjan, është privatizuar në valën 51 të Privatizimit. Ndërsa e vërteta është se ky aset është privatizuar në valën 15 të shitjeve të aseteve në likuidim në vitin 2012.

Për hir të informimit të drejtë të opinionit publik, ju informojmë se në tenderin e hapur për asetin “Fabrika e letrës, kartuçit dhe ambalazhit”, ka pasur më shumë se 3 ofertues në garë. Çmimi më i lartë i ofruar ka qenë 919,999 €uro, ofertuesi i dytë ka pasur çmimin 899,999 € uro, ndërsa çmimi i tretë me rradhë i ofruar në tender ka qenë 777,777 €uro.

Duke llogaritur cmimin e sipërfaqes së tokës, rrjedh se një ari (sipërfaqe tokë) është shitur për 905 €uro e jo sikur është publikuar në titull se një ari është shitur për 7.7 €uro.

Ashtu siç parashihet me Ligjin e AKP-së dhe në përputhje me aktet nënligjore të Agjencisë, Bordi i Drejtorëve ka shpallur fitues ofertuesin më të lartë me çmimin më të lartë të ofruar. Pra, informacioni i dhënë përmes këtij artikulli nuk qëndron.

Akoma më shqetësuese për Agjencinë është përmendja në këtë shkrim me emër e mbiemër i zyrtarëve të Agjencisë, pa asnjë argument dhe duke i dëmtuar kështu imazhin e tyre e duke dezinformuar opinionin publik me të pavërteta.

Në shkrim thuhet se privatizimi ka ndodhur në vitin 2011. AKP ju informon se në vitin 2011 nuk ka qenë kryesues i Bordit z.Blerim Rexha, nuk ka qenë as z.Skender Komoni në përbërje të Bordit dhe as Zëvendës Kryesues i Bordit dhe as z.Avni Jashari nuk ka qenë ushtrues detyre i drejtorit të Departamentit të Likuidimit. As z.Komoni, as z.Rexha dhe as z.Jashari në vitin 2011 nuk kanë pasur asnjë pozitë vendimmarrëse në AKP për privatizim të ndërmarrjeve apo aseteve të ndërmarrjeve apo likuidimin e ndërmarrjeve shoqërore, prandaj përmendja e këtyre emrave në shkrim është plotësisht i pasaktë dhe tendencioz.

Komoni është emëruar nga Kuvendi i Kosovës më 28 shkurt 2013, ndërsa z. Avni Jashari ishte emëruar me vota unanime të Bordit më 7 maj 2014 ushtrues detyre i zëvendës drejtorit menaxhues-likuidimi. Më 17 dhjetor 2015, Kuvendi i Kosovës e ka emëruar Bordin e Drejtorëve në përbërje të tetë (8) vendorëve. Më 1 qershor 2016, poashtu z. Avni Jashari është emëruar me vota unanime të Bordit si zëvendës drejtor menaxhues-likuidimi.

Ju kujtojmë se Agjencia Kosovare e Privatizimit ka sektorin për Media dhe Marrëdhënie me Publik, ku mediumi juaj ka pasur mundësinë të kontaktojë dhe të marrë përgjigje zyrtare, në mënyrë që të ofrohet për publikun informacion i saktë. Por, fatkeqësisht AKP nuk ka pasur asnjë interesim, as me shkrim e as përmes thirrjeve telefonike për të marrë informata në lidhje me këtë privatizim.

AKP edhe një herë shpreh shqetësimin e saj në lidhje me këtë artikull dhe ju njofton se do t’i shqyrtoj mundësitë ligjore për ta mbrojtur veten dhe imazhin e saj e të zyrtarëve të saj, ndërkaq pret nga mediumi “Kosova Info” që të publikoj këtë demant në faqen kryesore të portalit në pozitën e njëjtë publikuese sikurse artikullin e datës 4 shkurt 2017, më shumë korrektësi në lidhje me plasimin e informacioneve, në mënyrë që të informohet drejt opinioni publik’, thuhet në reagimin e tyre. /KI/