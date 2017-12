Rashiti: Nga 3 janari Kosova më nuk do të jetë e njëjtë

Njohësi i çështjeve politike, Naim Rashiti, ka thënë që në Kosovë do të ketë ndryshime të shumta dramatike, e që sipas tij, do ta ndryshojnë vendin.

Përmes një shënimi në Facebook, eksperti që drejton Grupin për Hulumtim të Politikave Ballkanike (BPRG), ka thënë që nuk ka rëndësi se çfarë ndodh sonte në Kuvend dhe që edhe nëse bëhen ndryshimet ligjore ose jo, Kosova nuk do të jetë më e njëjtë.

“Çfarë do që ndodh sonte dhe javën tjetër, bëhen ndryshimet apo jo, Kosova nuk është më e njëjtë. Nga 3 janari 2018, do të ketë zhvillime dramatike në Kosovë……shumë fronte do të hapen për Republikën….”, shkruan Rashiti.

Kuvendi i Kosovës, pas mbledhjes së nënshkrimeve nga deputetët e PDK’së, kanë thirrur një mledhje të Kryesisë në tentim për të shfuqizuar ligjin për Specialen.