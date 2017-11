RapSlone sjell ‘Money’ (Video)

Projekti më i ri i RapSlone e mban titullin ‘Money’. Menjëherë pas publikimit të këngës në YouTube, duket që kënga ka arritur të korrë suksese. Sipas klikimeve, duket që publiku e ka pëlqyer, shkruan Kosova.info.

Ky është vetëm fillimi i karrierës së artistit të njohur me nofkën RapSlone. Mirëpo, hapat e para premtojnë shumë. Duket që do të kemi shumë hite të reja të realizuara me profesionalizëm. /KI/

Dëgjoni më poshtë këngën e tij: