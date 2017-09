Raporti i OBSh-së: Ajri i ndotur ua shkurton jetën shqiptarëve

Ndotja e ajrit është rreziku më i madh për shëndetin mjedisor për njerëzit, thotë Organizata Botërore e Shëndetësisë, por si përkthehet ky rrezik? Hulumtuesit kanë përpiluar një hartë të bazuar në gjetjet e reja që tregojnë, varësisht se ku jetoni, sa vite jetë po ju merr ajri i ndotur.

Sipas këtyre të dhënave, shqiptarët do të jetonin 0.23 vite jetë/person më shumë nëse vendi do të reduktonte ndotjen e ajrit në përputhje me standardin e OBSh-së.

Nga vendet e tjera të rajonit, duket se Shqipëria po i rrezikon më pak jetën banorëve sa i përket ndotjes, ndërsa në Kosovë do të kishim 0.37 jetë/person, Serbi 0.73 jetë/person, Maqedoni 0.59 jetë/person dhe Mali i Zi 0.26 jetë/person.

Shkencëtarët konkluduan se jetëgjatësia e jetës zvogëlohet për rreth shtatë muaj me çdo 10μg/m³ shtesë të PM10 në ajër.

“Rezultatet tregojnë rastet kur ekspozimi afatgjatë ndaj ajrit të ndotur shkakton një reduktim të konsiderueshëm të jetëgjatësisë”, tha Michael Greenstone, autor i publikimit dhe drejtor i Institutit të Politikave të Energjisë (EPIC) në Universitetin e Çikagos.

Nga një raporti i bërë publik një vit më parë, vendi ynë rezultonte në një zonë ku ndotja ishte e konsiderueshme, duke marrë në konsideratë matjet e bëra për përpilimin e indeksit të OBSh.