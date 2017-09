Ramush Tahiri flet për zgjedhjet lokale në Prishtinë, ky është parashikimi i tij!

Politologu, Ramush Tahiri, ka folur për zgjedhjet komunale në Komunën e Prishtinës.

Tahiri ka thënë se balotazhi do të jetë i pashmangshëm dhe se asnjë kandidatë nuk mund të pretendojnë fitoren që në raundin e parë.

“Po gjithsesi do të ketë balotazh. Asnjeri kandidat as që mund të pretendoj me kalu herën e parë. Por gjithsesi do të jetë interesant struktura e asamblistëve të kuvendeve komunale se përveç partisë ndikim në zgjedhje këtu ka edhe kandidati, ndikimi dhe rrethi i tij familjar e shoqëror”, ka deklaruar Tahiri.

Sipas Tahirit, Prishtina fillimisht duhet të bëhet kryeqytet.

“Për Prishtinën njëherë duhet të bëhet kryeqytet dhe të jepen kompetencat që i takojnë dhe qytetarët të votojnë politikat lokale të zhvillimit për kandidatin konkret që nuk do të thotë se është në harmoni me politikat e partisë e cila e kandidon personin”, tha ai.

Politologu Tahiri më tej tha se politikat lokale nuk janë determinuese për politikat e zgjedhjeve parlamentare.

“Gjithashtu politikat lokale nuk janë determinuese për politikat e shtetit në zgjedhjet parlamentare sepse atëherë votohet për politikat e vendit politikën e jashtme stabilitetin rajonal e të ngjashme. Pra qytetari tjera nevoja e shërbime ka në komunë e tjera synime në shtet. Nëse kjo nuk kuptohet atëherë bëhet gabim elementar në fushatë”, ka përfunduar ai.

Ndryshe, sot vazhdon dita e dytë e fushatës parazgjedhore, ku subjektet politike do ta prezantojnë programet nëpër komuna, kandidatët për kryetar dhe ata për asambletë komunale.

Fushata do të zgjasë një muaj. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka certifikuar 91 subjekte politike, prej tyre 1 koalicion, 35 parti politike, 30 iniciativa qytetare dhe 25 kandidatë të pavarur për kryetar komune apo për Kuvende Komunale, në komuna të ndryshme.

Zgjedhjet lokale do të mbahen më 22 tetor.