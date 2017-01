Ramush Haradinajt i ndahet titulli “Nderi i Shkodrës”

Nga dita e sotme ish- kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj do të jetë “Nderi i Shkodrës”.

Ky titulli iu dha me unanimitet të plotë kreut të AAK-së nga përfaqësues të të gjitha forcave politike në Këshillin e Qarkut Shkodër.

Kryetarja e Këshillit të Qarkut, Greta Bardeli-Gjoni bëri propozimin që u miratua edhe nga kryetarët e Bashkive të Shkodrës, Malësisë së Madhe, Vaut të Dejës dhe Pukës.

Titulli për Haradinajn jepet me motivacionin “Në shenjë solidariteti, nderimi e respekti për luftëtarin e lirisë së Kosovës, politikanin e vlerave evropiane që nuk rresht përpjekjen për t’u përballur me dinjitet me kundërshtarët e lirisë dhe pavarësisë së shqiptarëve”.

Ky titull për Haradinajn jepet vetëm dy ditë pasi gjykata në Francë i dha masën “detyrim paraqitje” për shkak të një urdhër ndalimi nga ana e shtetit serb.