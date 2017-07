Kryeministri Edi Rama, ka paralajmëruar sërish se do të ketë ndryshime drastike në administratë. Me anë të një postimi në Facebook, kreu i qeverisë thekson se me themelimin e Shërbimit Civil Shqiptar, ka nisur fillimi i një rruge për të bërë shtet.

Ndërsa thekson se nuk do të ketë më në administratë asnjë punonjës që është aty vetëm për të marrë rrogën por që do ti shërbejë qytetarit.

Ja postimi i Ramës: