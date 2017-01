Rama reagon për trenin: Serbët kurrën e kurrës si zot vendi në Kosovë

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, i është përgjigjur interesimit të qytetarëve të Kosovës, lidhur me qëndrimin e tij për trenin ilegal serb, i cili dje ishte nisur në drejtim të territorit të Kosovës.

Ai përmes një përgjigje dhënë në Facebook, e ka quajtur veprimin e shtetit serb ‘marrëzi nga Serbia’.

Kryeministri shqiptar është shprehur se serbet e Beogradit në Kosovë veç si turistë do të vijnë një ditë, po si zot të vendit s’vijnë dot më kurrën e kurrës.

Ai ka ripërsëritur se Kosova nuk është krahinë e Jugosllavisë dhe se me Serbinë e lidh vetëm ‘ndërtimi i së ardhmes.

Përgjigja e Ramës:

O Enver po ku do futet Serbia o Enver?! Ka mbaruar ajo pune, Kosova është shtet o mik, nuk është krahine e Jugosllavise e me Serbinë e lidh vetëm ndërtimi i të ardhmes së fqinjësisë mes dy shteteve, jo e shkuara rrënuese e serbomadhnisë! Serbia do ta vuaje atë te shkuar si makth deri kur ta njohë Kosovën dhe vetëm duke e njohur do të shpëtojë nga ai makth (që e shtyn hera – herës në marrëzira si kjo puna e trenit); ndërsa serbet e Beogradit ne Kosove veç si turiste do të vijnë një dite po si zot te vendit s’vijnë dot më kurrën e kurrës. Keto lojrat me trena e me aeroplana jane manovra politike, per hesape politike, po hesapi i lirise e pavaresise se Kosoves eshte kry Enver.