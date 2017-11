Rama, opozitës: Shqipëria nuk është e imja – Ju nuk mbani përgjegjësi

Kryeministri Edi Rama në fjalën e tij në Kuvend, duke iu drejtuar opozitës tha se ata nuk mbajnë përgjegjësi përpara atyre që i kanë zgjedhur.

Rama: Shqipëria nuk është e Edi Ramës, Shqipëria është e imja, e juaja dhe e të gjithë atyre që janë njerëz të lindur, të rritur në këtë vend.

Se për çfarë do të mbahet mend Shqipëria kjo është përgjegjësi e përbashkët e të gjithëve. Dallimi i madh mes nesh dhe jush është se ju nuk mbani përgjegjësi. Ju nuk keni asnjë ndjenjë përgjegjësie në raport me këtë vend me këtë popull dhe edhe më keq akoma as në raport me ata të cilët kanë marrë përsipër ti përfaqësoni.

Mungesa juaj e përgjegjësisë ju bën ti lëshoni lumë fjalët pa llogaritur sesa prej tyre lidhen me qeverinë, me palën tjetër si palë kundërshtarësh politikë dhe sa prej tyre cenojnë Shqipërinë që po e përsëris që nuk është imja, por është e imja sa është edhe e juaja.

Se për çfarë do mbahet mend qeveria e Edi Ramës këtë gjë lërjani kohës se është shumë herët që kjo të përcaktohet sot dhe për më tepër ju nuk keni asnjë mundësi ta shikoni me objektivitet dhe ta bëni konkluzionin sot.

Është shumë e rëndësishme ta kujtoni, gjë që ju nuk mund ta bëni se ju mungon përgjegjësia, që nëse deri dje për këtë shërbim mizerabël buxheti i shtetit paguante 90 euro për një seancë, sot paguan 80. Së treti kjo babëzia siç quani ju, që ju kanë mbirë në majë të gjuhës fjalët më ekstreme të shqipes, ka bërë të mundur që sot në spitale të shtrihet shërbimi me instrumente të standardeve europiane. Edhe në spitalin ushtarak është vënë shërbimi me instrumente të certifikueshëm sipas standardeve europiane, në vend të veglave që u ndryshkën qysh nga koha e dashurisë shqiptaro-kineze të cilat ne i nxorëm për skrap dhe i zëvendësuam me këto shërbime.