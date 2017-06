Rama në panik, sms koordinatorëve të PS: Mos lini gjë pa bërë!

Pak orë pas hapjes zyrtare të procesit të votimit, kryeministri Edi Rama iu ka dërguar një SMS të personalizuar gjithë koordinatorëve të Partisë Socialiste në mbarë vendin. Referuar tekstit të mesazhit, Rama kërkon angazhim maksimal për të mbledhur sipas tij çdo votë për Partinë Socialiste.

MESAZH I RAMES PER KOORDINATORET E PS

Qellimin tone mund ta realizoje apo ta pengoje edhe nje vote e vetme ne cdo qark! Prandaj forca, per te mbledhur cdo vote, per te cuar ne votim cdo njeri, per te mos lene gje pa bere per te mobilizuar tere dynjane tone ne drejtim te cdo vote. /Ballkanweb/