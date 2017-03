Rama: Kosova është vendi i vetëm në Evropë pa liberalizim vizash

Kryeministri Edi Rama apeloi nga Berlini per anetarwsim te vendeve te Ballkanit ne BE sa antieuropianet nuk kane zene rrenje. Shefi i qeverise u shpreh se Shqiperia ka ndermarre reformat me te medha europianizuese ndersa theksoi mungesen e progresit ne sistemin gjyqesor.

Shqiperia ka qendruar ne vendnumero sa i perket sistemit gjyqesor. Konkluzioni eshte i kryeministrit Edi Rama i cili u ka shpjeguar gjermaneve hapat qe ka hedhur vendi yne per tu integruar ne Bashkimin Europian.

“Nën rrugëtimin e përmbushjes së kritereve dhe standardeve të integrimit, Shqipëria ka ndërmarrë reformat më të mëdha europianizuese, duke veçuar reformën në drejtësi. Ne e dimë, njerëzit tanë e dinë se, nuk mund të jemi anëtarë krenarë të BE-së, nëse kemi një sistem drejtësie që nuk funksionon.”

“Lufta kundër korrupsionit ka të bëjë me modernizimin e vendit, ndërtimin e institucioneve dhe të mekanizmave që e bëjnë shtetin imun nga subjektiviteti i njerëzve. Pjesa ku deri tani nuk ka pasur asnjë progres është pjesa e gjyqësorit, pandëshkueshmëria. Pra, për sa i përket kësaj pjese, ne jemi ende të dobët.”

Ndersa ana tjeter e medaljes sipas shefit te qeverise eshte Policia e Shtetit. Kryeministri flet per progres dhe ketu i jep pergjigje edhe pyetjes mbi te cilen ishin ndertuar fjalimet ne “Eminent Lectures” në Berlin; “Përse e dëshirojmë Bashkimin Europian, kur euroskepticizmi është rritur në Europë?”

Sipas Barometrit Europian, në vitin 2013 Policia sëbashku me gjyqësorin ishin institucionet më të diskredituara, të korruptuara dhe të pabesueshme në sytë e publikut në Shqipëri. Ndërsa, sipas Barometrit Europian të vitit të kaluar, Policia ishte institucioni më i besueshëm në sytë e publikut në Shqipëri.

Në tërësi, është e rëndësishme të kuptojmë se, pikërisht për këtë kemi nevojë për rrugën e integrimit europian, sepse progresi që kemi bërë ka qenë i lidhur me këtë rrugë dhe me këtë trysni. Nuk mund të imagjinoj ku do të shkonim nëse nuk do të kishim pasur rrugën e integrimit. Kemi këtë mundësi fantastike që jemi në zemër të Europës dhe që kemi këtë perspektivë dhe këtë instrument modernizimi që është procesi i integrimit.”

Ndersa vuri ne dukje se aspirata europiane e Ballkanit ka ndryshuar perspektiven e popujve te tij i ftuari i fondacionit “Friedrich Ebert”, kryeministri shqiptar, apeloi për tu bere pjese e BE-se sa nuk eshte vone.

“Ne nuk jemi duke rendur drejt anëtarësimit, por jemi gjithmonë e më shumë të dëshiruar për të mos humbur perspektivën europiane, si i vetmi horizont në sytë e njerëzve tanë, sepse do të ishte tepër vonë, nëse forcat antieuropiane do të zinin rrënjë në rajon. Mund të pyesni, – vërtet e keni seriozisht që jeni kaq shumë pro europianë sot, kur çdokush do që të dalë, ju do doni të hyni?! Por, mendoj se, është pak më shumë e ndërlikuar dhe më pak sipërfaqësore se kaq. Për ne, Europa ka të bëjë me diçka shumë më shumë të rëndësishme, ka të bëjë me të ardhmen, paqen dhe sigurinë. Për ne do të thotë të ndërtosh të ardhmen mbi të pamundurën e të shkuarës.”



Serish rajoni sipas Rames gjendet para paradokseve. I tille eshte rasti i Kosoves qytetaret e te ciles e kane te ndaluar te levizin lirshem nje gje qe su ka ndodhur kur ata nuk ishin ende shtet I pavarur e kishin pasaporte Jugosllave.