Rama: Kosova duhet ta zgjidh çështjen e demarkacionit

Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj,është pritur nga kryeministri shqiptar Edi Rama në “Pallatin e Brigadave”, ku edhe u bë takimi përurues i Komisionit për organizimin e Vitit Mbarëkombëtar të Gjergj Kastriotit – Skënderbeut, nën kryesinë e dy kryeministrave.

Në konferencën për media të dy kryeministrave, Rama ka folur rreth çështjes së Demarkacionit me Malin e zi.

Ai tha see është e domosdoshme që Kosova ta gjejë zgjidhjen rreth kësaj çështjeje në mënyrë që të shmangen me BE’në.

“Është e domosdoshme që të gjendet rruga për ta përshpejtuar zgjedhjen e nevojshme qe po krijon jo pak probleme me BE-në. Kjo mbetet garanti kryesor i Kosovës që vendi të ketë edhe më tutje mi”, ka thënë Rama gjatë konferencës për media.

Ai theksoi se viti i ardhshëm do të jetë i rëndësishëm, të cilin do e duan të gjithë, viti i Gjergj Kastriotit-Skënderbeut.

Rama foli edhe për takimin e përbashkët të dy qeverive në muajin nëntor, që do të zgjas dy ditë, më 28 dhe 29 nëntor për nder të Ditës së Flamurit.

“Këtë vit do të përtërijmë lidhjet tona dhe do t’i çojmë në një nivel të ri. Për ditë, muaj e vite më të bashkuar në funksion të një të ardhme më të mirë për gjithë shqiptarët. Fal përpjekjes së dy presidentëve ku përfshihen autoritete të larta të Shqipërisë e Kosovës, në shenjë për heroin tonë ky vit do na shërbej si pakt i bashkuar për bashkimin e botës shqiptare”, potencoi Rama.

Kryeministri shqiptar shtoi se përpjekje këtë vit do të bëhet për regjistrimin e të gjithë shqiptarëve kudo që janë, e që Kosova e ka nisur dhe është model për të tjerët.

“Ne duam të angazhohemi për fëmijët e kombit tonë që arrijnë suksese në Evropë e Amerikë, që të gjejnë rrugë për dije dhe shërbim të kombit, të forcimit të lidhjeve që nuk duhet ta lëmë të tretet, e që është përgjegjësi e jona si vendimmarrës. Më 28 nëntor të 2018 do të mund të rendisim çka jetësuam si qeveri për shqiptarët jashtë vendit”, tha tutje Rama.

Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj është pritur në Shqipëri me ceremoni zyrtare. Para Pallatit të Brigadave në Tiranë Haradinaj dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama kanë parakaluar para Gardës Ceremoniale pas intonimit të dy himneve, ai kombëtar dhe i Kosovës.

Haradinaj në Tiranë do të takohet përveç me kryeministrin Rama, me kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë Gramoz Ruçi si dhe me kryetarin e PD-së Lulzim Basha.

Kjo është vizita e parë zyrtare që po e zhvillon kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj në Shqipëri nga koha që ka marrë timonin e ekzekutivit.