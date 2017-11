Rama kërkon ndihmë të BE-së në luftimin e krimit

Qeveritarët në Serbi nuk dëshirojnë bashkimin e RS me Serbinë, është ky një komentim nga zyrtarët e kabinetit të Aleksandar Vuçiqit, lidhur me deklaratën e Dodikut dhënë DW, i cili vizatoi idenë e tij të Ballkanit Perëndimor, ku paraqitej basahkimi i RS me Serbinë, sikurse edhe Veriu i Kosovës. Nga kabineti i Vuçiqit bëhet e ditur se Serbia është kundër shkëputjes së RS nga BeH, njoftojnë mediat serbe. Në intervistën e Dodikut dhënë DW, thuhet se edhe referendumi për RS është temë joinstitucionale, megjithëse, sipas tij, BeH nuk do të...