Rama godet shqiptarët në plagën më të madhe të tyre

Dhuna në familje është një plagë e shoqërisë shqiptare, e cila fatkeqësisht vazhdon të shfaqet.

Por në ndryshim nga më parë, gratë e dhunuara kryesisht nga bashkëshortët e tyre, janë ndërgjegjësuar dhe nuk e gjejnë me veten fajtore. Ato tashmë kanë gjetur kurajën dhe guximin për t’i denoncuar rastet në polic, çka shihet edhe në deklaratat zyrtare të Policisë së Shtetit, për rastet e kërkesave për urdhra mbrojtje nga dhunuesit familjarë. Por ndërsa shoqëria po i bën luftë kësaj plage, kryeministri Edi Rama ka bërë një gjest të paprecedentë këtë të hënë nga Shkodra, kur e ka “legjitimuar” dhunën në rastet kur bashkëshortët –sipas tij – e meritojnë!!!

Këtë të hënë, kryeministri Rama mbajti një dëgjesë me banorët në Shkodër, në kuadër të politikës së re që ai do të ndjekë në mandatin e dytë, bashkëqeverisjen me qytetarët. Teksa ka dëgjuar shqetësimet e tyre, një burrë është ngritur dhe në një pjesë të fjalisë tha: “Me shku në shtëpi na rref gruaja”.

Përgjigjja e Ramës, edhe pse kaloi me të qeshura nga të pranishmit, është mjaft e rëndë: “Ti e meriton”, u shpreh kreu i qeverisë.

A e meritojnë shqiptarët të goditen në plagën e tyre më të rëndë? E më keq akoma, të shënohet një kthesë kur tashmë viktimat e dhunës nuk kanë më frikë të flasin dhe të denoncojnë?! Përgjigjja e kryeministrit ndoshta vjen e thjeshtë: Ishte një batutë!!!