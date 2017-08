Rama: Ballkani do të bëhet më tërheqës për investime

Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama ka deklaruar se janë të inkurajuar që në nivelin politik ka një darkod të plotë për bashkëpunim mes vendeve të rajonit.

Ai tha se kjo do të bëjë që rajoni i Ballkanit të jetë më tërheqës për investime.

Rama shtoi se me komisionarin Johanes Hahn kanë folur për zgjedhjet dhe qasjen e re të bashkëpunimit me opozitën, derisa ka njohur atë me reformat e qeverisë së re.

Rama tha se përpjekja për të kufizuar numrin e azilkërkuesve po jep rezultate, porse tha se refuzon të shënjestrën ata që kryejnë vepra të drejtojnë gishtin kah Shqipëria sepse krimineli është kriminel dhe nuk ka flamur.

Rama tha se në fund të këtij viti Shqipëria do të dal nga shënjestrimi si vend që kultivon kanabis.