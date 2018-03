Rakiç: Lista Serbe do të largohet nga Prishtina

Udhëheqja e Listës Serbe ka miratuar një nismë për të lënë qeverinë në Prishtinë dhe do të njoftojë Presidentin serb Aleksandar Vuçiç për këtë vendim, tha sonte Goran Rakic. Shkruan RTS përcjell gazeta lokale e Pejës “Zarfi Info”.

“Dialogu në këto rrethana, kur njerëzit shkojnë me një plumb në tub, kur fjala shkon me pushkë dhe thembra të çizmet, ndërsa dhuna institucionale kundër qytetarëve bëhet, nuk ka kuptim”, ka thënë Rakiç.

Ai tha në një deklaratë se kjo ishte një ditë e vështirë për serbët në Kosovë dhe Metohi, ku fytyra e institucioneve të Prishtinës shihej më së miri.

“Brutalisht, me një plumb në tub, me bomba shoku dhe me ndihmën e grave dhe burrave, u sulmuan dhe rrahën ligjërisht dhe legjitim përfaqësues të popullit serb në institucionet krahinore, ministra, drejtorë zyre, deputetë, kryetarë komunash”, tha Rakiç. “Pas këtij lloj keqtrajtimi dhe demonstrimi të forcës, udhëheqja e Listës Serbe zhvilloi një takim urgjent ku ne e pranuam iniciativën për të lënë qeverinë në Prishtinë, do ta njoftojmë këtë vendim për presidentin e Serbisë, Aleksandar Vuçiq,” tha Rakic. RTS