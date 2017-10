Rajoy: Mund të pezullohet autonomia e Katalonjës

Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, thotë se qeveria e tij mund t’i shfrytëzojë të drejtat kushtetuese për ta pezulluar autonominë e Katalonjës dhe ta parandaloj këtë rajon nga ndarja prej Spanjës.

“Absolutisht nuk përjashtoj asgjë që është brenda ligjit”, tha Rajoy në intervistën për gazetën El Pais, të publikuar dje dhe ka shtuar se “do të ishte ideale që të mos ketë nevojë për implementim të zgjidhjeve ekstreme, por që kjo të mos ndodhë, gjërat duhet të ndryshojnë”.

Më tutje, ai theksoi se “dëshiroj që kërcënimi për referendum të pavarësisë të tërhiqet sa më shpejtë që është e mundshme”.

Ai ka shprehur përkushtim se qeveria qendrore do të siguroj se kurrfarë deklarate e pavarësisë së Katalonjës nuk do të jetë fuqiplotë dhe se “nuk do të çonte askund”.

Kryeministri i Spanjës, Mariano Rajoy, tha se në rajon do të mbeten 4 mijë policë shtesë, që qeveria i ka dërguar për të siguruar paqe.

Autoritetet në Katalonjë thonë se afro 90% e 2.26 milionë njerëzve, që kanë marrë pjesë në referendumin për pavarësi, kanë votuar në favor të ndarjes nga Spanja.

Zyrtarët thanë se dalja në referendum ishte 42%, prej 5.34 milionë votuesve të regjistruar në këtë rajon