Radarët e fshehtë “diciplinojnë” shoferët, bie numri i aksidenteve

Radarët e fshehtë e dhanë efektin. Brenda pak ditëve nga nisja e përdorimit numri i aksidenteve në territorin e Shqipërisë është ulur dhe nuk ka patur aksidente me pasoja fatale.

Shkak bëhej shpejtësia dhe parakalimet e gabuara. Pikërisht këto shkelje arrijnë të kapin radarët e vendosur nga policia në disa vende të panjohura nga drejtuesit e mjeteve.

Shpejtësia e lëvizjes është më e kontrolluar dhe drejtuesit e mjeteve kanë nisur të shmangin edhe parakalimet e gabuara.

Oficeri i policisë rrugore, Ervin Dervishi e konfirmon këtë fakt që mbështetet edhe nga ulja e numrit të gjobave, apo patentave të hequra.

“Nga kontrollet e fundit dhe masat e mara kemi rritje të ndërgjegjësimit dhe vetëkontrollit nga drejtuesit e mjeteve. Janë rritur ndjeshëm parametrat e sigurisë, duke ulur shpejtësinë dhe duke qarkulluar brenda kufijve normalë”, deklaron Dervishi.

Specialisti i sigurisë rrugore ka treguar për Top Channel edhe akset që do të monitorohen me radarët spiunë, të cilët janë të lëvizshëm së bashku me patrullat e policisë.

“Mund të themi që në akset kryesore interurbane, duke filluar nga Shkodra deri në bregdet e në Gjirokastër monitorohen nga radarët. Nuk mund të them se ku ata janë vendosur konkretisht, por akset janë të monitoruara”, nënvizon Dervishi.

Policia zbuloi për Top Channel një nga radarët e vendosur në rrugën Tiranë-Durrës për të treguar se si ata funksionojnë. Pajisja gjurmon mjetet që ecin, që thyejnë normat e caktuara nga tabelat dhe vijëzimet.

Një mjet, shpejtësia e të cilit ishte 125 kilometra në orë në një zonë ku tabela tregonte 90, është ndaluar nga policia dhe drejtuesi ka rezultuar pa patentë, vepër penale kjo që ka shkaktuar arrestimin e tij. Të dielën radari do të zhvendoset në një tjetër vend, që e di vetëm policia.