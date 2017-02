Racat njerëzore dhe kafshët

Shkruan: Skënder MULLIQI



Zhvillimi e një bashkësie mundet të bazohet në dy premisa kryesore, në etikë dhe në racën njerëzore. Shpesh ajo qe është moralizuese konsiderohet jo moralizuese. Dhe, secilit do të kishte hije që të përqafon atë që përfaqëson moralin. Edhe e dyta, puna jo morale të cilën po e bëjnë ata të cilët gjenden në krye të shtetit, po e konsiderojnë si punë morale dhe normale?! Ky është egoizmi dhe kjo është jo etika e këtij pushteti. Te kthehemi pak qasjes së racës njerëzore dhe gjithë asaj e cila na dallon nga kafshët. Meqenëse dija nuk është e krahasueshme midis njeriut dhe kafshëve, sjelljet mund të korrespondojnë më njëra- tjetrën apo mund të kenë ngjashmëri! Është racionale shikimi në faktin dhe mendimin së çka e dallon njeriun nga majmuni. Edhe pse duhet të kemi konsideratë për majmunët në krahasim më disa grupe njerëzish të cilët me punën, veprimet por edhe më sjelljet e tyre ua kalojnë majmunëve. Me shumë këtu termi majmun përdorët për diçka te keqe. Majmunët mund të shkaktojnë dëme të vogla karshi llojit të vet. Kastat në pushtetin e Kosovës të formës autokratike gjithçka e cila është e keqe dhe e dëmshme për shoqërinë demokratike po na e zbukurojnë sipas dëshirës së tyre. Ky pushtet jo që po punon keq secilën ditë e më shumë, por nuk po i mbron as vlerat nacionale dhe vlerat shtetërore. Na janë mbushur institucionet e shtetit më antivlera dhe më shund. Dhe, nuk është aspak e rastësishëm sot kur në bisedë e sipër i dëgjon njerëzit duke thënë “O fat të keq pat ky milet më këta njerëz të cilët erdhën në pushtet”. Erdhën vetëm për tu pasuruar, e për kullon kusurin punë e madhe”. Vendi ynë po i ngjanë njeriut të plagosur, të cilit në vend që ti ndihmojmë për t’ia shëruar plagën, ne ia lëndojmë edhe më shumë duke i rënë pikërisht në plagë. Nëse vazhdojmë këtë rrugë nuk mund të themi së populli është i krejt i pa fajshëm. Nëse lejohet një marshim i tillë makabër karshi shtetit të ri të Kosovës, automatikisht mund të klasifikohemi si komb i çmendur. Kjo vlen edhe për Shqipërinë, e cila ka rënë në dorë të klikës rrënuese të Edi Ramës. Ky regjim i Tiranës dhe regjimi i Prishtinës janë dy regjimet më të dëmshmet e pas luftës në Kosovë dhe pas rrëzimit të komunizmit në Shqipëri. Me kontrabanda, me krim politik dhe krim ekonomik, me kultivimin të hapur të kanabisit nuk mundemi të flasim së jemi afër Evropës së Bashkuar. Kjo çorbë e keqe nuk ka mundësi që rregullisht të na servohet si çorbë e mirë. Kështu si janë duke shkuar punët keq jemi larg trendëve zhvillimore dhe demokratike, dhe jemi larg emancipimit të përgjithshëm. Çka mund t’ju themi gjeneratave të cilat po vijnë kur të japim llogari të gjithë para tyre? Çka kemi punua, cilat janë të arriturat dhe çka po iu lëmë mbrapa? Pak ose asgjë. Po iu lëmë një Kosovë me gjendje te rendë ekonomike, dhe një Kosovë e cila po humb territore në të katër anët,. Po humb territore më Maqedoni, po humb territior në veri të Mitrovicës, po humb territor më Mal të Zi!!!Është pikëlluese kur ata të cilët konsiderohen elitë e kombit, si akademyku ynë, Hivzi Islami i cili është plakur duke mos bërë asgjë të hairit, t’i shihet sherri para së të shkon në botën e amshuar, duke shitur tokën e shenjtë të Kosovës. Bukur shumë edhe çehren e kishe të keqe, së çehrja dhe pamja fizike e fletë shumë edhe për karakterin e njeriut. Po ia mundësojmë Serbisë realizimin e dëshirave të saja në kushtet të paqes. Akademikët servilë të Thaçit, Mustafës dhe Veselit siç je edhe Ti z. Islami nuk i duhen Kosovës. Besoj së nga ky labirint në të cilën është futur Kosova ka një rrugëdalje, e rrugëdalja është që sa më parë të mbahen zgjedhjet nacionale bashkë më ato lokale në vjeshtën e këtij viti. Dhe, zgjedhja tjetër janë gjenerata e re e cila po pret të dera. Ka ardhur koha që gjenerata e re të marrë përgjegjësinë për të ardhmen tonë. Politikanët e etabluar pa asnjë kualitet e kanë zymtuar të ardhmen tonë. Të komprometuarit e kësaj skene politike, e kanë komprometuar edhe informimin e drejtë publik. Kjo kastë politike janë promotorët e rrënimit të demokracisë së brishtë në Kosovë…Vetëm të rinjtë mund të rigjallërojnë çdo gjë, së garniturat e vjetra dhe të komprometuara politike, është evidente së nuk kanë mundësi dhe as dije të veprojnë mirë. Na duhet lufta për vlera sepse vetëm kështu mund të lindë një jetë e re në Kosovë dhe në Shqipëri.