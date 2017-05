Quni: Kadri Veseli e Hashim Thaçi do të shihemi në finale!

Deputeti i LDK-së, Anton Quni në seancën e mocionit kundër Qeverisë ka thënë se ai ka përgatitur një fjalim, mirëpo sipas tij, skenarët e përgatitur kanë bërë që ai të mos e lexoj.

Ai ka pasur fjalë të mira për Isa Mustafën.

Ju kamë thënë se këta janë njerëz që ju lënë në gjysmë të rrugës, nuk arrijnë në finale,

Z.Veseli, z.Thaçi, ju jeni arsyeja pse më detyroni të qëndrojë në këtë Kuvend.

Të gjitha to mjerime që ia keni shkaktuar qytetarëve të Kosovës, shantazhe, manipulime. Këtu do të rri derisa ju z.Veseli e Thaçi deri sa të ju shoh parapa grilave.

Ju të tillë keni qenë edhe në luftë, keni braktisur ushtarët.

Ju z.Veseli vini nga një formacion shumë i dyshimtë. Ju mbani përgjegjësi për sigurinë e deputetëve të Kosovës, me ato shprehi dhe metoda të gabuara si në luftë dhe pas luftës ta udhëhiqni edhe Kuvendin e Kosovës. Ju nuk jeni për rend kushtetues, për integrimin e Kosovës…

Ju duhet të jepni përgjegjësi për veriun, për krimin e organizuar, celulat e terrorizmit…

Ne jemi këtu dhe do të ballafaqohemi edhe në betejat vendimtare.

Deputeti i LDK-së, Anton Quni i ka quajtur Hashim Thaçin e Kadri Veselin kriminelë, të cilët duhet të qëndrojnë prapa grilave.

Ai duke iu drejtuar Thaçit e Veselit ka thënë se ata përbëjnë një formacion të dyshimtë, i cili dikur do të dalë në shesh.

Quni duke iu drejtuar atyre, u ka thënë se “metodat” që i kanë përdorur gjatë luftës dhe pas luftës, nuk do të mund t`i ushtrojnë në Parlamentin e Kosovës.

“Ju vini nga një formacion shumë i dyshimtë, i cili duhet të japë përgjegjësi përballë qytetarëve të Kosovës. Me ato metoda që i keni përdorë gjatë luftës dhe pas luftës, ju mendoni se mundeni me udhëheq edhe Parlamentin e Kosovës me të njëjtat metoda, por e keni gabim. Në finale keni me u demasku, por qytetarët do tëk uptojnë se ju nuk jeni për rendin kushtetues, nuk jeni për stabilitet politik, për integrimin e Kosovës në familjen e madhe evropiane, sepse keni frikë se keni përgjegjësi të mëdha para qytetarëve, keni frikë se duhet të jepni llogari se pse nuk ushtrojmë kontroll në Veri, pse u zhvilluan celulat e terrorizmit”, ka thënë ai, raporton Indeksonline.

Quni e ka quajtur LDK-në garancë dhe shtyllë të shtetit.

“Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është garanca më e fuqishme si shtylla më e fortë e shtetit të Kosovës, ne do të jemi këtu për zgjedhjet e ardhshme. Në finale do të jeni humbës”, ka thënë tutje ai.

Quni e ka përshëndetur kryeministrin Isa Mustafa, duke i thënë se ani pse nuk ishte pajtuar që ai të jetë në krye të LDK-së, sot e përkrah paraqitjen e tij. Gjithashtu, ia ka kujtuar Mustafës se para se të hynte në koalicion me PDK-në, të mendonte mirë se me kë do të kishte të bënte.

Quni është shprehur se e ka menduar tërheqjen nga politika, por që Thaçi e Veseli e shtyjnë atë të mos e bëj një hap të tillë.