Qitni vetëm një pikë uthulle dhe alkooli në vesh dhe mbajeni 60 sekonda: Efekti i magjishëm do t’ju mrekullojë!

Dylli në veshë është një gjë krejtësisht normale, proces me të cilin pengohet hyrja e baktereve, e ndotjeve dhe e pluhurit në brendi të veshit.

Fatkeqësisht, dyllin e veshëve shumica e konsiderojnë si yndyrë të panevojshme dhe ndyrësi, andaj e eliminojnë çdo ditë.

Më e keqja e gjithë kësaj është që zakonisht këtë e bëjmë me ndihmën e shkopthave për veshë, gjë që vetëm i shtyjmë më thellë bakteret në brendësi të veshit.

Ajo që është më pak e njohur është që teprica e dyllit të veshëve eliminohet vetë, mirëpo kur kjo nuk ndodh për shkak të cilësdo arsye, shfaqen simptoma të padëshiruara.

Krijohen duqe të cilat bllokojnë daljen e dyllit, me ç’rast shkaktojnë dhembje të veshëve, probleme me sinuset, dhembje koke, dëgjim të dobësuar, ndonjëherë edhe marramendje.

Fatmirësisht, një mjek e ka zgjidhjen!

Mjeku David Hill këshillon që të përzieni uthullën me alkool në sasi të njëjtë (në sasi shumë të vogël) dhe pikoni në veshë.

Mbani kokën në pozitë të shtrirë, pas 60 sekondash ngrihuni në këmbë (qëndroni vertikalisht) dhe lini të rrjedhë.

Kjo përzierje do të bëjë mrekulli – do të zhbllokojë dyllin, do të stimulojë që të nxirret jashtë dhe do t’ju lirojë nga simptomat e tjera dhe situatat e pakëndshme. /Telegrafi/