Qeveria të rrëzohet me fakte, jo me numra

Nga Ramush Tahiri

Qeveria e Republikës së Kosovës me kryeministër Ramush Haradinaj, ishte zgjedhur me votat minimale të mundshme. Kryeministri nuk kishte arritur të krijojë një koalicion me bazë të gjerë. As partnerët e tij të koalicionit nuk kishin ndërtuar një platformë gjithëpërfshirëse që do ti bind deputetët e Kuvendit të Kosovës , që me votë ti jepnin përkrahje Qeverisë.

Nga dita e zgjedhjes së Qeverisë, nuk pati asnjë mbledhje të rregullt plenare të Kuvendit, përveç njërës të thirrur si të jashtëzakonshme nga partitë opozitare, e në të cilën, pa ndonjë arsye nuk morën pjesë as kryeministri e as ministrat, edhe pse do të ishte e pritshme që Kryeministri me të gjithë kabinetin e tij qeverisës të merrte pjesë gjatë gjithë kohës, të dëgjonte kritikat, vërejtjet dhe propozimet, duke dëshmuar kështu se ka vullnetin të ngritët mbi ndasitë partiake dhe se ka gatishmërinë të ndërtojë politikat e përbashkëta duke bashkëpunuar me opozitën, duke marrë parasysh vërejtjet e propozimet e tyre, përpara se të kërkojë dhe të ketë nevoje votën e opozitës.

Bërja e 61 votave të deputetëve në Kuvendin e Kosovës,për apo kundër,në votëbesimin për Qeverinë Haradinaj, vetvetiu nuk do të thotë asgjë , sepse një gjë e tillë nuk është thjesht, politikë e numrave , këndej apo andej. Gjendja shkon përtej kësaj , ani që kjo Qeveri u zgjodh me lëvizje individuale të deputetëve, si një lloj kontrabandimi, ose me daljen në anën tjetër të një partie të vogël prej tre deputetësh të cilët në një procedurë së paku të dyshimtë votuan për vetveten në Qeveri. Kjo që duket e ligjshme edhe pse jo e moralshme, duket një lloj përfitimi, në kufij të ligjit, për dobi të partisë apo individëve, pak më shumë se sa që populli i ka vlerësuar dhe u ka dhëne me votë.

Për të rrëzuar Qeverinë partitë opozitare përveç që duhet ti kenë votat e mjaftueshme prej 61 deputetëve, duhet të kenë një motiv, por edhe një alternativë, si të ecet më tej. Sikur procedurat të ishin si më parë në Kosovë, apo edhe në disa vende të tjera, që së bashku me mocionin e votëbesimit të prezentohet edhe lista me kabinetin e ri qeveritar , dhe me votim të suksesshëm të mosbesimit, njëherësh do të zgjidhej edhe Qeveria e re, pra nuk do të kishte vakum institucional as edhe një moment, atëherë mund të themi se motivi do të ekzistonte, e njëherit kjo do të ishte edhe alternativa e re qeverisëse. Por sipas normave të Kushtetutën ekzistuese,Qeveria mund të rrëzohet, dhe vendi shkon në zgjedhje të reja parlamentare që duhet të mbahen brenda 40 ditësh.

Atëherë shtrohet pyetja. A është qëllimi i partive opozitare ta qojnë vendin në zgjedhje të jashtëzakonshme, tash pasi me përpjekje të mëdha dhe me tre muaj vonesë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve u votua Qeveria? A e ka menduar opozita se me rrëzimin e Qeverisë tash, Kosova shkon drejt anarkisë apo drejtë stabilizimit? Nëse Qeveria bie atëherë a do të fitojnë apo do të humbin nam partitë opozitare? A do ti çmojnë votuesit për këtë veprim, apo do ti dënojnë, varësisht prej asaj a e vlerësojnë si veprim të duhur e në interes të vendit, apo si veprim partiak e kryeneç shkurtpamës.

Zgjedhjet e reja parlamentare nuk është se i konvenojnë të gjitha partive politike

Me një analizë jo shumë të thelluar, shumë lehtë kuptohet që është shumë e sigurt që zgjedhjet e jashtëzakonshme nuk i konvenojnë AKR –së, AAK-së dhe Nismës, që janë tash në pushtet me numër të caktuar ministrash në Qeveri dhe me një shtrirje ndikimi përmes saj në shoqërinë kosovare. Zgjedhjet e reja nuk i konvenojnë as Listës Serbe e cila në konfigurimin e ri pas zgjedhor, sigurisht që nuk do të ishte faktori kyq në bërjen e Qeverisë dhe se nuk do ta kishte ndikimin që e ka sot e as këtë numër të ministrive, sepse llogaritë në tjetër konfigurim të partive politike shqiptare dhe në koalicionet pas zgjedhore për Qeverinë votat do të bëheshin jashtë partive të minoriteteve që do të ishin pjesë e Qeverisë por pa e kushtëzuar me votat e tyre.

Zgjedhjet e reja nuk i konvenojnë tash as LDK-së e cila si parti është në konsolidim e sipër, që kërkon të shtrijë ndikimin në elektorat ,duke kthyer së paku ndikimin e saj të dikurshëm. Këtë po përpiqet ta bëjë duke bërë reformat e brendshme, një riorganizim të ri, por duke shpjeguar dhe duke mënjanuar pasojat , që shkatuan rënjen e votuesve dhe të sqarohet pse ishte i nevojshëm koalicioni me PDK-në dhe me AKR-në e Pacollit dhe pse ndodhi largimi ose si thonë tradhëtia dhe prishja e koalicionit pas zgjedhor në rastin e parë dhe parazgjedhor në rastin e dytë.

Zgjedhjet e jashtëzakonshme edhe në këtë kohë , duket se i shkojnë për shtati Lëvizjes Vetëvendosje e cila dyfishoi numrin e deputetëve në zgjedhjet e 11 qershorit të këtije viti, dhe shënoi fitore ose doli e para ,si parti në së paku nëntë komuna , disa shumë të rëndësishme. Vetvendosje tash dëshiron ta shfrytëzojë këtë trend të rritjes e të ndikimit te qytetarët e sidomos te votuesit e rinjë, që i konsideron bazë të sajë të rritjes.

Zgjedhjet gjithsesi i konvenojnë PDK e cila ka shënuar rënien më të madhe në historinë e sajë duke pasur vetëm 23-24 deputetë, dhe duke qenë e detyruat të bëjë koalicion dhe t ia lërë pozitën e Kryeministrit AAK ,partisë e cila ka deputet më pak se gjysma e saj. Kjo parti nëse vendi shkon në zgjedhje të jashtëzakonshme atëherë do të dale e vetme ,ose me parti satelite e të vogla dhe do të nxjerrë së paku njëqind kandidatë për deputetë, duke pretenduar se do të marr së paku 30-35 deputetë në këto zgjedhje.

Rrëzimi i Qeverisë duhet të argumentohet

Me gjithë deklarimin e deputetit Zafir Berisha se nëse opozita i bënë 60 vota, atëherë ai do të jetë vota i 61 për ta rrëzuar Qeverinë. Deputeti Berisha është i indinjuar për aferën rreth kandidimit të tij për kryetar të Prizrenit, që ishte pretendent serioz për të fituar . Mirëpo as VV e as LDK që janë parti serioze, nuk mund të varen në fjalën e tij dhe mbi këtë bazë të ndërtojnë strategjinë dhe të rrezojnë Qeverinë, edhe për faktin se deputeti Berisha mund të ndryshoje mendje ose edhe mund të mos vij në seancë ditën e votimit.

Pra rënia dhe mbetja e Qeverisë Haradinaj asesi nuk bënë të varet nga teket, edhe po të jenë të arsyeshme të një apo pesë deputetëve, por ajo të qëndrojë apo të largohet varësish prej realizimit të Programit të saj, që nuk duhet të jetë i ndikuar partiakisht. Qeveria e zgjedhur, edhe ashtu do ta ketë shumë problem të sigurojë kuorumin në mbledhjet e Kuvendit, dhe të vazhdojë normalisht me procedim të ligjeve. ‘Qeveria e të fortëve’ si po thirret për shkak to koncentrimit të fuqisë e të ndikimit, u krijua për t’i zgjidhur temat e mëdha si janë: Demarkacioni i kufirit shtetëror me Malin e Zi, krijimin e Bashkësisë së komunave me shumicë serbe, dhe rregullimin e kompetencave të tyre , sidomos ato që rregullojnë raportet me Qeverinë dhe Kuvendin e Republikës së Kosovës, vazhdimin e dialogut me Serbinë në Bruksel dhe arritjen e marrëveshjes përfundimtare, menaxhimin e punës e të pasojave që mundë të shkaktoje puna e Gjykatës Speciale për krimet e pretenduara të UÇK-së, si dhe luftën efikase kundër krimit të organizuar e korrupsionit, me rezultate të prekshme dhe që shihen.

Duket se ndër shkaqet e tjera, edhe për këtë edhe u bënë numrat për Qeverinë Haradinaj, kurse për këtë fakt, ndoshta edhe opozita nuk bënte përpjekje serioze për ta bërë Qeverinë.. Tash Kosova është në vlug të përgaditjes për zgjedhjet komunale të 22 tetorit . Në këto zgjedhje të gjithë po dalin jo në koalicione por si subjekte të pavarura politike, sepse dëshirojnë me këtë rast ti masin forcat.

Varësisht prej kësaj atëherë do të provokohen zgjedhjet ose jo: Me rrëzimin e Qeverisë në votëbesim ose me dorëheqjen e Kryeministrit për shkak të pamundësisë së punës dhe të mbajtjes së mbledhjeve të Kuvendit. Pra për mungesë koncenzusi që nuk do t’ia jepte opozita në asnjë çështje , as në mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit e as në përkrahjen e politikave qeverisëse, të reformave në drejtësi, në arsim, në shëndetësi, etj. Gjithashtu edhe në politikën e jashtme të vendit.

Ndërtimi i Qeverisë dhe kompromiset e rënda edhe në ndarjen e posteve ministrore por edhe në marrëveshjen e partnerëve të koalicionit për bashkëqeverisje partiake mund të shkaktojë çarje brenda koalicionit që shprehet në mos efikasitet por edhe në krizë politike dhe institucionale. Zgjedhjet komunale varësisht prej rezultateve të arritura e sidomos gara e përballja në balotazh për kryetar të komunave do të shkaktojë tension politik dhe hatërmbetje që do të shprehet edhe në raportet brenda Qeverisë.

Ashtu si ishte i vështirë ndërtimi i Qeverisë edhe më i vështirë duket procesi i mbajtjes në jetë të kësaj Qeverie.