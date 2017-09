Qeveria ta themeloj Agjencionin e Participimeve për Privatizim

Një delegacion i Aleancës Kosovare të Bizneseve (AKB) i kryesuar nga kryetari Agim Shahini, janë takuar me ministrin e Zhvillimit Ekonomik Valdrin Lluka, me të cilin kanë biseduar për avancimin e politikave nxitëse ekonomike që i mungojnë vendit, ku si pasojë e tyre ka ngecje në zhvillimin e gjithëmbarshëm të prodhimtarisë dhe biznesit vendor.

Kryetari i AKB-së Agim Shahini, tha se si organizatë lidere në Kosovë për promovimin e prodhimeve vendore dhe mbrojtjen e interesave të biznesit kosovar ia prezantoi një listë mbi 15 pika ministrit Lluka.

Ndër pikat që vlen të theksohet është mungesa e energjisë elektrike dhe ndërprerja e saj në vazhdimësi për prodhim dhe tarifat e larta për biznes, gjë që ne vendet të tjera është e kundërta bizneset kanë prioritet dhe tarifa më të ulëta se sa për konsum individual.

Privatizimi ka qenë një temë me theks të veçantë ku është prezantuar si ngecje e thithjes se investimeve vendore dhe të huaja për asetet të cilat janë atraktive për investitorë dhe për këtë duhet të marrim mësim nga dështimet e privatizimit të PTK-se dhe Brezovicës, prandaj Kosovës i duhet ndryshim i qasjes ne privatizim dhe duhet te themelohet një agjension i participimit ne privatizim një model i marrur nga shumë vende që kanë pas sukses dhe iu është shtuar vlera e asetit e që është realizuar përmes partneritetit private -publik duke e rrit edhe interesimin për investime dhe vlerën për të gjithë aksionarët në investim.

Ministri i Zhvillimit Ekonomik, Valdrin Lluka, ka bërë shumë në promovimin e vlerave ekonomike të vendit dhe inkurajoj që të vazhdojnë këtë mision por edhe tha se do të jemi përkrahës të këtyre aktiviteteve të përbashkëta.

“Prioritet ynë kryesor do të jetë zhvillimi ekonomik i vendit, sektori privat si dhe Ndërmarrjet publike për të cilën ne si ministri kemi bërë kërkesë të Qeveria për ndryshimin në tërësi të Ligjit për ndërmarrjet publike, së shpejti do të hapet konkursi për Bordin menaxhues të Trepçës dhe Ligji për investime strategjike do të plotësohet ashtu edhe si pakot fiskale me udhëzime që funksionalizojn këto ligje në funksion të tregut ekonomik më atraktiv për investime”, tha Lluka. /KI/