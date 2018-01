Qeveria ofron ndihmën institucionale për ish-kryeministrin Mustafa

Qeveria e Republikës së Kosovës, përmes një njoftimi për media thotë se e ka marrë me shqetësim përkeqësimin shëndetësor të ish-kryeministrit Isa Mustafa dhe thotë gjithashtu se po i përcjellë nga afër zhvillimet rreth gjendjes shëndetësore të tij.

“Qeveria e Republikës së Kosovës dhe kryeministri Haradinaj janë me familjen Mustafa për t’i ofruar mbështetjen dhe përkrahjen për shërimin e shpejt të ish-kryeministrit Isa Mustafa. Qeveria e Republikës së Kosovës do të ofrojë gjithë ndihmën institucionale për shërimin e z. Mustafa”, thuhet në njoftimin e Qeverisë.

Ndërsa lidhur me shëndetin e ish-kryeministrit është deklaruar edhe deputeti i LDK-së, Ismet Beqiri, i cili ka konfirmuar udhëtimin e Mustafës duke thënë se gjendja e tij shëndetësore nuk është në rrezik, por që duhet të udhëtojë për të kryer disa kontrolle.

“Nuk ka dëmtime serioze. Pranë tij ka qëndruar vëllai i tij teksa do të udhëtojë për disa ditë dhe do të kryejë një rehabilitim. Së shpejti Mustafa do të deklarohet edhe personalisht për gjendjen e tij shëndetësore”, ka thënë Beqiri. /Kosova.info/