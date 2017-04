Qeveria gati ta procedoi në kuvend demarkacionin

Qeveria e Kosovës beson që Brukseli do ta shqyrtoi kërkesën e kryeministrit Isa Mustafa që demarkacioni të hiqet si kusht për liberalizimin e vizave.

Në emisionin IMAZH të RTK-së, Faton Abdullahu, këshilltar i kryeministrit, tha se qeveria pret lajme të mira nga kjo vizitë e Mustafës në Bruksel. Sido që të jetë ai tha se demarkacioni do të vije në Kuvend dhe se për këtë ai tha se PDK dhe LDK kanë marrëveshje, dhe tash pritet dakordimi se kur kjo çështje do të shkoi në Kuvend. Sipas tij për këtë do të ketë dakordim edhe me ndërkombëtarët.

Abdullahu ka pranuar se koalicioni nuk i ka votat, derisa deputetet e pushtetit që nuk po pranojnë ta votojnë demarkacionin i ka quajtur opozitar.

Se nuk do të kaloi demarkacioni i bindur është shprehur Naim Rrustemi nga AAK, sipas të cilit pas rrëzimit të demarkacioni duhet nis një procedurë e re.

Rrustemi tha se Qeveria nuk duhet se për çështje të mëdha të hy nën ombrellën e ndërkombëtarëve, derisa tha se pushteti nuk ka përse ta akuzoi opozitën për demarkacionin pasi që sipas tij Qeveria i ka mbi 80 vota.