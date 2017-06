Qeveria e Kosovës sqarohet për raportin e ZKA-së

Zyra e kryeministrit ka sqaruar keqpërdorimet që auditori ka gjetur në këtë institucion.

Sqarimi i Qeverisë:

Qeveria e Republikës së Kosovës sqaron opinionin publik se lajmi i botuar në një portal propagandues me titull “Kryeministri “fsheh” kilometrat e kaluara me automjete zyrtare e udhëtimet me aeroplan”, është i pavërtetë dhe pjesë e një fushate sulmesh politike ndaj Kryeministrit Isa Mustafa. Qeveria e Republikës së Kosovës informon opinionin publik se Kryeministri dhe askush nga stafi politik nuk merret me kilometra dhe udhëtime zyrtare, e aq më pak me fshehjen e tyre. Sa i takon pretendimeve të keqinterpretuara në këtë tekst, kjo është çështje e menaxhimit të kontratave nga stafi administrativ. Jemi të informuar se këtë çështje, përgjegjësit e stafit administrativ e kanë sqaruar me Auditorin dhe me kompaninë e kontraktuar për bileta. Edhe çështja e kilometrave të automjeteve të Qeverisë, bie në fushëveprim të shërbimeve të caktuara administrative dhe pretendimet se Kryeministri po i “fsheh” këto është një aludim sa i marrë aq edhe qesharak.