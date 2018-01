Që nga 1 Janari, është legalizuar kanabisi në…

Përdorimi i kanabisit rekreativ u bë ligjor në Kaliforni më 1 janar 2018, duke e bërë shtetin e artë në tregun më të madh mbjellës të barishtes në botë. Një në pesë amerikanë tani mund të pi duhan me marihuana lirshëm.

Në Kaliforni, kalimi në vitin e ri ka për qëllim, për disa, legalizimin e shumëpritur të kanabisit rekreative. Që nga e hëna, më 1 janar 2018, të rriturit mbi moshën 21 vjeç lejohen të përdorin marihuanë jo mjekësore, të rriten deri në gjashtë bimë për familje. Megjithatë ajo, mbetet e paligjshme në nivel federal.

“Është diçka që ne të gjithë prisnim. Kanabisi mund të ndihmojë shumë njerëz dhe nuk ka asnjë arsye për të mos e ndarë atë,” tha artisti i modës tatuazh Johnny Hernandez, i cili festoi vitin e ri me kushërinjtë e tij duke pirë duhan, i thotë AP.

Ashtu si ai, shumë konsumatorë dhe grupe promarihuane shprehën gëzimin e tyre në minutat e para të vitit, siç dëshmohet nga botimet e shumta dhe fotot në rrjetet sociale.

“Ne jemi të kënaqur, mund të vazhdojmë të debatojmë për orë të tëra në lidhje me këtë rregullore, të mirën dhe të keqen, por ajo që është e rëndësishme të kujtoni është një hap i madh përpara”, komentoi Khalil Moutaëakkil, prodhues i marihuanës në Santa Cruz.

Ky do të jetë një treg që do të tejkalojë atë të birrës. Ekonomia e gjashtë më e madhe në botë, me një popullsi prej 40 milionë banorësh, Kalifornia, që nga viti 1996 ka autorizuar përdorimin e marihuanës për qëllime mjekësore. Shteti i parë në Shtetet e Bashkuara. Shteti atëherë u imitua dhe u ndoq edhe nga të tjerët, duke filluar me Kolorados dhe Uashington, të cilat autorizuan përdorimin e saj rekreativ që në 2012.

Me legalizimin rekreativ, shitjet pritet të përfaqësojnë vetëm për Kaliforni, 3.7 miliardë dollarë në vitin 2018 dhe 5.1 miliardë dollarë në 2019, sipas një raporti të firmës amerikane BDS, një specialist në analizën e tregut të kanabisit. Në krahasim, shitjet e birrës arritën në 5 miliard dollarë në 2017, sipas grupit IBIS Ëorld.

Megjithatë, shitoret për kanabis rekreative janë ende të rralla në Kaliforni. Të paktën për momentin. Që nga 1 janari, vetëm disa dhjetëra biznese kishin marrë autorizim zyrtar nga autoritetet dhe një licencë për të ushtruar. Dyqanet e prekura janë të përqendruara në San Diego, Santa Cruz, në zonën e San Francisco Bay dhe Palm Springs.

Los Anxhelos dhe qyteti i San Franciskos janë prapa pasi që rregulloret e reja komunale nuk janë miratuar në kohë për 1 janar. Disa qytete si Fresno, Bakersfield dhe Riverside madje kanë miratuar rregullore që thjesht ndalojnë shitjen e marihuanës rekreative, pavarësisht nga autorizimi mbarëkombëtar.

Hyrja ne fuqi e legalizimit sipas specialistëve do të sjellë ditë të bukura për tregun e zi. Në vitin 2016, thuhet se Kaliforni prodhoi më shumë se 6 milion kilogramë marihuanë, prej të cilave 80% eksportohen ilegalisht jashtë shtetit, sipas një raporti të firmës amerikane ERA Economics. Nga 20% e mbetur, vetëm një e katërta u shitën ligjërisht për arsye mjekësore.

Tregu i zi duket se ka një të ardhme të ndritshme përpara, veçanërisht pasi taksat dhe kostot e tjera ndihmëse të legalizimit duhet të rrisin çmimin e kanabisit për 70%.