“Q… me mua dhe fito ca lekë”, modelja shqiptare çmend rrjetin (FOTO)

Modelja e njohur shqiptare çdo ditë e më tepër po bëhet kryefjala e mediave rozë.

Që pas futjes së saj në labelin OTR, Oriola Marashi shfaqet gjithnjë e më provokuese.

Fotoja e fundit e publikuar nga Oriola ka bërë naming nëpër rrjete.

“Fuck with me and get some Money”,- shkruan Oriola krahas fotos.

Mesa duket modelja është frymëzuar nga kënga “No limit” e G-Eazy dhe reperëve të tjerë në bashkëpunim, pasi si mbishkrim ka tekstin e kësaj kënge.