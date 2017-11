PZAP heton votat me postë për Istog e Kllokot

Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa po heton votat me postë për komunën e Istogut dhe Kllokotit.

Sipas rezultateve përfundimtare të votave me postë, atyre me kusht dhe personave me nevoja të veçanta, që u numëruan të enjten Gani Dreshaj i AAK-së ka marrë 1475 vota, kurse Haki Rugova 133.

Pas numërimit të këtyre votave, edhe në Kllokot, Bozhidar Dejanoviq nga Iniciativa Qytetare ka marr 22 vota më shumë karshi kundërkandidatit të tij nga Lista Serbe, Strahinja Spasiq i cili ka marr vetëm 2 vota.