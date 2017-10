PVD: Është degradues pozita e shqiptarëve në Serbi në raport me serbët në Kosovë

Të drejtat e shqiptarëve në Serbi nuk mund të krahasohen me ato të serbëve në Kosovë. Kështu ka thënë kreu i Partia për Veprim Demokratik Riza Halimi duke iu referuar deklaratës së kryetarit të Lista Serbe, Goran Rakiq, se inkuadrimi i tyre në Qeverinë Haradinaj është bërë me qëllim që t’u sigurojë Serbëve një jetë më të mirë, raporton Kosova.info.

“Nuk dua me këtë rast të krahasoj pozitën politiko – juridike të Serbëve në Kosovë dhe të Shqiptarëve në Serbi, sepse pozita diskriminuese e Shqiptarëve në Serbi, të cilët nuk po arrijnë t’i realizojnë as të drejtat elementare të parapara me Kushtetutë dhe ligjet aktuale në Serbi, nuk mundet kurrsesi të krahasohet me pozitën e Serbëve të Kosovës, të drejtat e të cilëve në bazë të Kushtetutës së Kosovës janë shembull unik dhe arrijnë nivelet më të larta që nuk i ka asnjë bashkësi nacionale në cilindo shtet të botës”, tha Halimi në reagimin e tij.

Të dy qëllimet që i thekson Rakiq në deklaratën e tij, sipas Halimit janë kërkesa politike krejtësisht legjitime dhe nuk ka pasur edhe gjer më tani asnjë problem që ato të realizohen në Kosovë.

“Mirëpo, është paradoks i llojit të vet që në të njëjtën kohë këto të drejta elementare politike po i mohohen Shqiptarëve në Serbi. Gjatë regjimit të Millosheviqit deputetët tanë të vetmin qëllim e kishin aktualizimin e çështjes shqiptare në Luginë të Preshevës. Mirëpo nga viti 2007 deputetët që u zgjodhën me anë të listave zgjedhore të koalicioneve të Shqiptarëve të Luginës së Preshevës, apo vetëm me listën zgjedhore të Partisë për Veprim Demokratik kishin paraqitur rregullisht si objektiv themelorë kërkesën për një jetë më të mirë të Shqiptarëve në Serbi. Pikërisht për këtë arsye deputeti i Luginës së Preshevës në mars të vitit 2009 kishte nënshkruar, së bashku me ministrin e pushtetit lokal dhe ambasadorin e OSBE – së, Marrëveshjen për parimet e riorganizimit të Trupit Koordinues të Qeverisë serbe me qëllim të pjesëmarrjes substanciale të Shqiptarëve në këtë organ të Qeverisë serbe”, nënvizoi Halimi.

Mirëpo, Marrëveshje që ishte miratuar edhe me vendim të Qeverisë serbe siç thekson më tej Halimi ngeli e parealizuar sepse mungoi vullneti i mirë politik në udhëheqjen shtetërore të Serbisë. Qeveria serbe gjithashtu nuk e realizoi as Programin 7 pikësh që e kishte aprovuar në vitin 2013 në bazë të propozimit të përfaqësuesve legjitim të Shqiptarëve.

“Derisa serbët në Kosovë në bazë të dokumenteve të Ahtisarit përveç 10 mandateve të garantuara në Kuvendin e Kosovës e kanë të garantuar edhe pjesëmarrjen substanciale në Qeverinë e Kosovës, e që aktualisht është e realizuar me një zëvendës Kryeministër dhe me udhëheqje të 3 ministrive shumë të rëndësishme, në anën tjetër Shqiptarët në Serbi janë plotësisht të margjinalizuar ashtu që edhe Trupin Koordinues të Qeverisë serbe për Preshevë, Bujanoc e Medvegjë, rajon me rreth 66 % Shqiptarë, e udhëheqin vetëm serbët nga Beogradi”.

Këtë margjinalizim drastik të Shqiptarëve madje edhe në një organ nën qeveritarë që ka vetëm karakter koordinues po e vazhdon edhe udhëheqja aktuale më e lartë shtetërore edhe atë në kushte kur deputeti Shqiptar për të krijuar atmosferë bashkëpunimi në vitin e fundit kishte përkrahur shumicën aktuale parlamentare në Kuvendin e Serbisë.

Mirëpo, trajtimi anticivilizues i Shqiptarëve nga ana e strukturave shtetërore në formën më të vrazhdë siç thekson kreu i PVD Halimi u reflektua me shkarkimin e Kuvendit të Preshevës dhe emërimin e organit të përkohshëm, me ç’rast Qeveria serbe nuk e përfilli as Kushtetutën as Ligjin për pushtet lokal.

“Me metodat më drastike diskriminuese pas injorimeve flagrante të deputetëve Shqiptarë, Qeveria serbe në formën më të vrazhdë zhvlerësoi vullnetin politik të shumicës absolute të votuesve Shqiptarë të cilët në Kuvendin e Preshevës i kishin 27 nga gjithsejtë 38 këshilltarë (71.1%). Me metoda tipike autokrate duke përdorur modelin e njohur të regjimit të Millosheviqit të “Shqiptarëve të ndershëm”, Qeveria serbe i mveshi me pushtet absolut kryetarin dhe nënkryetarin e Alternativës për Ndryshim, që kishte vetëm 11 këshilltarë në Kuvendin komunal si dhe kryetarin e degës së Partisë Përparimtare Serbe, që nuk kishte asnjë këshilltarë në këtë Kuvend. Në këtë mënyrë kjo treshe e instaluar do ta udhëheq komunën e Preshevës gjer në zgjedhjet e parakohshme të cilat nuk dihet se kur do të mbahen, në radhët e veta nuk ka asnjë kuadër me përgatitje univerzitare!”, tha ai

Për Halimin është e qartë se kemi të bëjmë me vazhdimësinë e modelit të dështuar të regjimit të Millosheviqit që dëshmohet më së miri nga deklaratat e kryetarit të Serbisë, i cili më 25 prill 2017 sa ishte kryeministër i Serbisë, pas shkarkimit të Shqiprim Arifit nga funksioni i kryetarit të komunës (10 mars 2017) menjëherë pas kritikave të ashpra drejtuar kryeministrit të Shqipërisë dhe kryetarit të Kosovës, kishte kritikuar UE – në se po i nënçmon zhvillimet në pushtetin lokal të Preshevës, ku sipas tij “janë ndrruar njerëzit e mirë të cilët kanë bashkëpunuar me pushtetin”.

Halimi e quajti absurd faktin që sipas kryeministrit serb kryetari i Preshevës ishte ndërruar në bazë të porosive politike nga ndonjë anë tjetër, që lexohet nga Prishtina apo Tirana.

“Nga kjo shihet qartë se skenarin e 14 shtatorit për masat e përkohshme që në realitet janë masa të dhunshme për Preshevën u paralajmëruan qysh më 25 prill me deklaratat e theksuara. Pra, në të njëjtën kohë kur Rakiqi i Listës Serbe me të drejtë krenohet se serbët në Kosovë vet i zgjodhën përfaqësuesit e tyre, në Serbi po zbatohen modelet e njohura të vjetra por në paketim të ri, sipas të cilave Shqiptarët nuk kanë pse të lodhen për përfaqësues të tyre legjitim sepse Qeveria serbe është duke u përkujdesur për ta duke instaluar “Shqiptarë të mirë”, me të cilët ata mund të bashkëpunojnë. Në këtë drejtim edhe më absurde janë veprimet shtetërore me të cilat po mohohet e drejta ligjore e Kuvendit të Preshevës për të zgjedhur dhe shkarkuar udhëheqësit komunal. Gjithashtu është shumë indikative se pas akuzave se këshilltarët e Kuvendit të Preshevës kanë qenë nën ndikim të politikës që vije “nga ana tjetër”, ata më vonë iu nënshtruan presioneve dhe ofertave të ndryshme që rezultuan me shkarkimin e Kuvendit”, tha kreu i PVD.

Për të është shumë brengosëse se degradimi i pozitës së Shqiptarëve në Serbi si pasojë e vendimeve të organeve më të larta shtetërore në Serbi po zhvillohet pikërisht në kohën kur Serbia po avancon në proceset integruese Evropiane, mirëpo edhe në kohën kur udhëheqësit më të lartë në Shqipëri dhe Kosovë kanë më shumë se asnjëherë më parë takime pune me homologët e tyre në Serbi. /KI/