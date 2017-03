Putin kushtëzon Erdoganin: Nëse do S-400, ndalni shqiptarët

Presidenti rus Vladimir Putin i përcolli përmes kanaleve diplomatike homologu të tij turk Rexhep Tajip Erdogan të braktisë mbështetjen për projektin “Shqipëria e Madhe” në qoftë se ai dëshiron të merr sistemin e raketave S-400, raporton shtypi i verdhë nga Beogradi ‘Informer” duke u cituar në mediat ruse, raporton Kosova Info.

Ato theksojnë se Putin synon personalisht t’i thotë Erdoganit, me të cilin ai do të takohet në Moskë.

Siç theksojnë mediat kushti i Putinit për bashkëpunim me Turqinë, është që Erdogan t’i frenojë shqiptarët në Ballkan.

Ata shtojnë se presidenti rus ka një kartë shumë të fortë në negociatat me Ankaranë.

“Turqia nuk ka sistem të raketave me rreze të gjatë. Prandaj, me muaj negocion me Rusinë për blerjen e S-400. Ka mbetur që dy palët të bien dakord për një çmim. Putin këtë do ta përdor në bisedë me Erdogan”, tha një burim nga Kremlini.

Erdogan, gjatë viteve të fundit ka deklaruar në mënyrë të përsëritur se ushtria turke do të qëndrojë së bashku me “vëllezërit” shqiptarë nëse ju nevojitet. /KI/