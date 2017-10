Putin: BE iu përkul “vëllait të madh” për Kosovën, tani shohin pasojat

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, thotë se vendet e Bashkimit Evropian u përkulën ndaj presionit të Shteteve të Bashkuara dhe mbështetën Kosovën që të shkëputet nga Serbia, ndërsa tani përballen me pasoja të tilla si kriza katalanase.

“Sa i përket situatës me Katalonjë, ne kemi parë një dënim unanim të mbështetësve të pavarësisë nga BE dhe një numër shtetesh të tjera”, tha Putin.

“Lidhur me këtë, më duhet të them; duhet të keni menduar më parë. A nuk i dinë kontradiktat e shekullit të kësaj natyre në Evropë? Ata e dinin, apo jo? Por në atë kohë ata de facto e mirëpritën shpërbërjen e një numri shtetesh në Evropë, me një shijim të padenjë”, tha Putin.

“Mbështetja unanime e BE-së për shkëputjen e Kosovës ka qenë një pikë kthese dhe Evropa tani përballet me pasojat e politikave të tilla, që synojnë “kënaqjen e vëllait më të madh”, Uashingtoni”, shtoi Putin.

Ai përmendi referendumin e Krimesë në 2014, që çoi në shkëputjen e rajonit nga Ukraina dhe bashkimin e Rusinë, duke e cilësuar si një zhvillim që ishte i “shumë i pëlqyer”.

“Dhe tani, atje e keni – Katalonjën, Kurdistanin në një rajon tjetër, dhe lista mund të jetë e gjatë”, tha presidenti rus.

Presidenti rus thotë se standardet e dyfishta janë një kërcënim serioz për zhvillimin e qëndrueshëm të Evropës dhe kontinenteve të tjera.