Pushimet verore dhe disa këshilla për prindërit për kujdesin ndaj fëmijëve

Mezi pritet dita kur të gjithë pjesëtarët e familjes do të kalojnë një kohë së bashku, larg vendbanimit do pushojnë e argëtohen; po ata që kanë ëndërruar më shumë, ata që kanë thurur plane pa fund – janë fëmijët, prandaj mos u prishni iluzionet. Gjatë këtyre ditëve hiqni dorë nga kufizimet e tepruara, as mos rrini me orë në dorë për t’i detyruar të shkojnë shpejt në shtrat se vajti ora, kaluan minutat e qëndrimit në ujë, koha për të luajtur me shokë etj. Veprime të tilla, ndikojnë për keq, prandaj në vend të mos-eve e pseve pa fund, gjeni mënyra që së bashku të argëtoheni sa më mirë. Nëse kini fëmijë me probleme shëndetësore të zgjatura (asmatikë, me sëmundje të zëmre, veshkash, etj, para se të vendosni se ku do të pushoni, konsultohuni me specialistët përkatës për të marrë mendimin e tyre lidhur me tipin klimë, kujdesin që duhet të tregoni, etj.

Nevoja për mendimin e mjekut ose për ndonjë medikament, mund të lindi në çdo kohë, po as mjekun as farmacinë nuk mund ta kemi asnjëherë pranë, prandaj merrni një libër me këshilla mjekësore (ku gjeni atë që mund t’u thoshte mjeku në telefon). Mos harroni as “farmacinë e familjes” (një kuti që mbyllet me çelës) me fare pak medikamente. Unë do t’u rekomandoja: Paracetamol dhe Ibuprofen për të ulur temperaturën dhe qetësuar dhimbjet; një tubet Advantan për ta përdorur p.sh nëse u pickon grenxa, Otipaks-pika në vesh në rast dhimbjesh, Buskopan, për të qetësuar dhimbjet e barkut, betadinë, mund t’u nevojitet në rast gërvishtje të lëkurës dhe 1 termometër. Gjatë pushimeve, mund të lindi nevoja për të përballuar dhe gjendje, të cilat nuk mund të parashikohen. Nga shumë studime del se më të zakonshme janë: zënia e makinës, dhimbjet e veshit, aksident brenda banesës, dhe efektet e ndryshimit të klimës.

E ZË MAKINA (Mal d’auto).

Është një gjendje e veçantë që ndodh në disa fëmijë. Shkaqet lidhen humbjen e përkohshme të kontrollit mbi ekuilibrin, i cili mbahet normal nga një qendër shumë e vogël e vendosur në veshin e mesëm. Në rrethana të veçanta (si p.sh gjatë udhëtimit me makinë, tren ose aeroplan), ajo nuk arrin të mbajë plotësisht gjendjen nën kontroll, prandaj disa fëmijë kanë të përziera, vjellje, marramendje e ndjenjë të fikëti dhe ne themi “e zuri makina”; dukuri e shpeshtë mbi moshën 3 vjeç (sidomos në seksin femër); po tepër e rrallë në të porsalindurit dhe latantët. E veçanta është se me rritjen e fëmijës, shkon drejt zhdukjes.

Si mund të parandalohet?

Natën para udhëtimit, fëmija të shkojë për të fjetur në kohë. Disa minuta para udhëtimit, të ushqehet (pra ta ketë stomakun plot). Do të ishte mirë që të shmangeshin yndyrat dhe qumështi (kuptohet, jo për ata që ushqehen vetëm me qumësht). Makina të jete e ajrosur mirë, fëmija të vendoset në pozicion të përshtatshëm, të ketë lodrat që i pëlqejnë; ndërsa drejtuesi të evitojë kalimet e menjëhershme nga një korsi në tjetrën dhe marrjen e kthesave me shpeshtësi. Mbani “sekret” në çantën tuaj një “karamele magjike” dhe me shfaqjen e shenjave të para, nxirreni në mënyrë demonstrative dhe jepjani fëmijës, duke komentuar vetitë çudibërëse të saj kundër zënies nga makina. Ka efekt psikologjik (diku dhe vepron).

Nëse dyshoni, para nisjes jepni ndonjë medikament kundër zënies të makinës (në farmaci i kini me emra të ndryshëm) si p.sh Fenistil, Polaramin, Aeron, etj. Udhëtimi me aeroplan është ideal për fëmijët e vegjël dhe nuk krijon asnjë problem. I vetmi shqetësim është dhimbja e lehtë e veshëve në momentin e uljes në tokë, shqetësim që kalon lehtë pa krijuar probleme. Lidhur me këtë, duhet vendosur në kohë pak pambuk në të dy veshët, më saktë sapo piloti njofton se “mbas pak fillojmë zbritjen”.

DIARRETË – mund të shfaqen, po gjithmonë në formë të lehtë; për pak ditë mund të ndryshojë shpeshtësia e të dalave jashtë, feciet bëhen më të ujshme po fëmija ruan gjendjen e mëparshme. Nuk ka nevojë për medikamente, mjafton dhënia e lëngjeve që dëshirojnë (ujë, lëngje frutash të përgatitura vetë, tepër të holluara dhe pa sheqer). Në këtë tinë të nxehtë, rriten dhe diarreja nga infeksionet, prandaj kujdes me produktet që konsumoni dhe ujin që pini, si gjatë udhëtimit dhe vendit ku do të pushoni.

MAHISJET E VESHIT– Përbëjnë një tjetër problem që mund të prishi humorin në këto ditë pushimi. Më të zakonshmet janë mahisjet e lëkurës së kanalit të veshit, përfshi cipën e jashtme të membranës (timpanit). Zakonisht preken të dy veshët, veshët dhe japin dhimbje të forta, shoqëruar me ulje të përkohshme të dëgjimit, po pa temperaturë. Për qetësimin e dhimbjeve, jepini Paracetamol dhe hidhni disa pika në vesh (p.sh Otipaks). Me kaq gjendja qetësohet; po nëse ditët në vijim temperatura rritet, duhet para nga mjeku (mund të ketë mahisje të veshit të mesëm e kërkon antibiotikë). Otitet favorizohen nga lagështira e zgjatur e kësaj zone gjatë larjeve, uji i ndotur me mikrobe (sidomos në pishina), mbajtja gjatë e pambukut në vesh etj.

AKSIDENTET BRENDA FAMILJES -Vitet e fundit, ka një rënie të vazhdueshme të aksidenteve rrugore; po janë rritur ndjeshëm (sidomos gjatë pushimeve) ato brenda familjes kryesisht nga lëndët kimike dhe medikamentet. Sot, s’ka familje që të mos ketë lëndë kimike (për larje enësh, dyshemesh, dezinfektim banjash etj), produkte kozmetike e medikamente. Lënia e tyre në vende të pasigurta (sidomos gjatë përgatitjeve për pushime ose vendit ku shkohet), bën të bien në duart e fëmijëve dhe të gëlltiten prej tyre. Asnjëherë mos besoni se fëmija juaj nuk është si të tjerët, ai mezi pranon një lëng frutash ose çokollatë, po pikërisht “nazeliu juaj” mund të gëlltisë “gjithë lezet” çdo gjë, pavarësisht aromës ose hijes më të keqe. Po u ndodhi, deri sa të arrini në spitalin më të afërt, jepuni ujë dhe mundohuni t’u shkaktoni të vjella duke u ngacmuar fytin me gishtin tuaj (është njëlloj lavazhi i stomakut). PICKIMET – Ndodhin kur nuk e pret, sa hipën në makinë, gjatë rrugës, pra e kudo. Më të zakonshmet janë pickimet nga grerëzat (bletët, janë paqësore, nëse nuk i trazon), mushkonjat, dhe fluturaket e hardhive. Vendet më të preferuar për pickime janë pjesët e zbuluara: fytyra (sidomos në bebet), këmbët (veçanërisht rreth kaviljeve) dhe krahët (sidomos kyçet). Insektet i tërheqin në mënyrë të veçantë lëndët aromatike dhe lëkura me lagështi. E veçantat e pickimeve (sidomos në moshat e vogla) është se shpesh shenjat të kalojnë vendin e pickimi. Veç kësaj, ndryshe nga të rriturit, fëmijët shpesh nuk janë në gjendje të bëjnë lidhjen e ndryshimeve në lëkurë, me ndonjë episod të veçantë, çka bën që për shumë prindër të mbeten me natyrë “misterioze” ose të lidhur me shkaqe të paqena (parazitë, reaksion nga ndonjë ushqim, alergji etj). e me këto bindje përjashtojnë nga dieta produkte me vlerë.

Si duhet vepruar?

Të hiqet menjëherë thumbi (nëse ekziston) me pincen e tualetit tuaj, thikë ose me anë të thoit (me delikatesë për të mos shkaktuar gërvishtje e plagë që favorizojnë përhapjen e helmit. Për të qetësuar dhimbjet, mbi vendin e pickuar, peceta me ujë te ftohtë ose copa akulli, mandej një pomadë me bazë kortizoni (p.sh Advantani) që duhet ta kini në kutin. Për pickimet në gojë ose në gjuhë, jepini menjëherë ndonjë medikament që mund t’u ndodhet me bazë kortizoni dhe pa humbur kohë lidhuni me mjekun.

Efektet e ndryshimeve klimaterike

Do të niseni për pushime, po a u ka shkuar në mëndje se si do të reagojë trupi i fëmijës, ndaj ndryshimeve klimaterike, të ndryshme me atë të vendit ku banoni (të njohura me emrin “Fenomenet e aklimatizimit”. Ato shfaqen në forma të ndryshme dhe nuk lidhen thjesht me klimën, në mënyrën e reagimit, ndikojnë dhe faktorësh të tjerë. Nëse ndryshimet klimaterike, janë ekstremisht të kundërta, efektet e para janë mbi enët e gjakut (sistemin vazomotor), në klimë të ftohtë, vazot ngushtohen e për rrjedhojë fëmija do të ketë të dridhura, ose zgjerohen e shoqërohen me djersë si reaksion i mjedisit të nxehtë.

Duke lënë mënjanë ekstremet, fenomenet e zakonshme të aklimatizimi shfaqen zakonisht ditën e dytë ose të tretë dhe janë më të shprehura në të porsalindurit dhe latantët (deri 2 vjeç). Shqetësimet më të zakonshme për këto mosha janë: grindjet e vazhdueshme, prishja e gjumit dhe e humorit, të përzierat, episode vjelljesh ose diarreje, rënie oreksit, në ndonjë rast dhe temperaturë në shifra mesatare. Më të rriturit, nuk ndihen mirë e mund të ankojnë, përveç të tjerave dhe këputje e dhimbje koke. Vlen të theksohet se të gjitha janë kalimtare (zakonisht zgjatin një javë), mandej gjithçka normalizohet pa medikamente. Po këto fenomene shfaqen në kohën e kthimin në shtëpi, prandaj kush ka fëmijë të vegjël, duhet të planifikojë pushime të paktën mbi 20 ditë. /shekulli/