Punime infrastrukturore në rrugët “Fehmi Agani” dhe “Hajdar Dushi”

Kanë filluar punimet për rregullimin e kanalizimit fekal dhe atmosferik, si dhe rregullimi i sistemit të ujësjellësit në rrugën “Fehmi Agani”, me ç’rast është mbyllur qarkullimi i makinave në këtë pjesë të qytetit. Brenda të njëjtës kontratë është edhe rregullimi i kanalizimit fekal dhe atmosferik në rrugën “Hajdar Dushi”.

Do të punohet gradualisht, me fillim në segmentin afër kryqëzimit me rrugën “UÇK”, për të vazhduar tutje nëpër rrugën “Fehmi Agani” me kahe kah rruga “Hajda Dushi”. Plani dinamik i punës parasheh që brenda 60 të përfundojnë të gjitha punimet. /Kosova.info/