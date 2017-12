Punëtorëve të KEK-ut u falet qymyri jashtëligjshëm

Asnjë procedurë e prokurimit nuk është përfill kur është dhënë sivjet thëngjilli falas për 4.636 punëtorët e Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK).

Gjithçka është vendosur në shpejtësi. Ka nisur me vendimin me pak rreshta të Bordit të Drejtorëve të kësaj Korporate, dhe është pasuar me një urdhëresë të drejtorit menaxhues të KEK-ut, shkruan sot Koha Ditore.

Kjo ka ndodhur brenda dy ditësh – më 8 e 9 nëntor të këtij viti. Sasia e thëngjillit dhuratë për punëtorët mbërrin në 37 mijë e 88 tonë.

Veprimet e menaxhmentit dhe Bordit të KEK-ut janë ndikuar nga një letër që në adresë të tyre, më 6 nëntor e ka dërguar Sindikata e Pavarur e Energjetikës e Kosovës (SPEK), e në të cilën ua kujton atyre rekomandimin e kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj.