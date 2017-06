Pula: Qytetarët po vetëdijesohen që vota e tyre ka peshë

Edhe pse nuk është përmbyllur procesi zgjedhor i 11 qershorit, Prokuroria e Shtetit ka dhënë rezultatet e para. Organi i akuzës deri tash ka ngritur katër aktakuza dhe tetë kallëzime penale.

Në një intervistë për RTK-në, prokurorja e Shtetit, Laura Pula, e cila njëherësh ishte edhe koordinatore nacionale e zgjedhjeve, deklaroi se në të katër rastet e aktakuzave janë kryer edhe proceset gjyqësore dhe të akuzuarit kanë marrë dënimin siç e parasheh Kodi Penal i Kosovës.

Krahasuar me zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, Pula thotë se këtë herë ka numër më të vogël të rasteve dhe personave të akuzuar. Ndërkaq zgjedhjet e vitit 2010 mbesin me numrin më të madh të të akuzuarve i cili ishte rreth 1500 persona me 300 aktakuza të ngritura.

Pavarësisht numrit të madh të thirrjeve të pranuara nga shoqëria civile përmes një numri pa pagesë, në ditën e zgjedhjeve, prokurorja Pula thotë se deri më sot, asnjë rast me elemente të veprës penale nuk është përcjellë në Prokurori.

Me të njëjtin përkushtim, në mbrojtje të votës së qytetarit, organi i akuzës thotë se do të jetë edhe në zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen në tetor të këtij viti.

Prokuroria Laura Pula pret që Kosova shpejt do të zhvillojë zgjedhje të lira e demokratike pa inkuadrimin e policisë dhe prokurorisë ngase siç thotë ajo qytetarët e Kosovës po vetëdijesohen çdoherë e më shumë që vota e tyre ka peshë dhe se ata duhet të votojnë lirshëm.