Publikohet lista e aktorëve më të paguar për vitin 2017

Vin Diesel u kurorëzua nga aktori më i paguar i vitit 2017 nga ‘Forbes’, pasi filmat e tij grumbulluan 1.6 miliard dollarë nga shitja globale e biletave.

Ylli 50 vjeçar u shfaq në tri projekte kryesore – “Fate and the Furious” (1.2 miliard dollarë), “Guardians of the Galaxy Vol. 2” (863.7 milionë dollarë), dhe “xXx: Return of Xander Cage” (346.1 milionë dollarë), shkruan DailyMail, transmeton Telegrafi.

Rastësisht, mediat e fundit sociale të heronjve të filmave aksion në prag të Krishtlindjes me pasuesit e tij të 317.3 milionëve e kishin kuptuar kur ai ‘nuk kishte asgjë’.

“Siç e dini, Krishtlindja është festë ime e preferuar,” tha Vin (i lindur Mark Sinclair) në një video të hedhur në Instagram.

“Është diçka për shpirtin, nëse keni para ose nuk keni para, dua të them, më kujtohen shpesh në Krishtlindje kur nuk kishim asgjë dhe ato ishin disa nga kohërat më magjike. 2017 ishte një vit magjik”.

Diesel e kaloi pushimin me tre fëmijët e tij – vajzën Hania, nëntë vjeçe; biri Vincent, shtatë vjeç; dhe vajza Pauline, dy vjeçare me partneren e tij 34-vjeçare, Paloma Jiménez.

Gal Gadot grumbulloi plot 1.4 miliardë dollarë për rolin e saj rekord në Wonder Woman.

Ylli i ‘Harry Potter’, Emma Watson u rendit e katërta me 1.3 miliardë dollarë, ndërsa Johnny Depp dhe Daisy Ridley u renditën në vendin e pestë dhe gjashtë me 1.1 miliardë dollarë dhe 1.08 miliardë dollarë respektivisht.

Tom Holand, i njohur për rolin e tij si “Spider-Man” siguroi 888 milionë dollarë.

Chris Hemsworth i njohur nga filmi “Thor” ka grumbulluar 845 milionë dollarë fitime, dhe John Boyega përmbyll listën me 815 milionë dollarë fitime.

Kjo është lista e aktorëve më të paguar për vitin 2017:

1. Vin Diesel (1.6 miliard dollarë)

2. Dwayne Johnson (1.5 miliard dollarë)

3. Gal Gadot (1.4 miliard dollarë)

4. Emma Watson (1.3 miliard dollarë)

5. Johnny Depp (1.1 miliard dollarë)

6. Daisy Ridley (1.08 miliard dollarë)

7. Tom Holland (888 milionë dollarë)

8. Chris Pratt (864 milionë dollarë)

9. Chris Hemsworth (845 milionë dollarë)

10. John Boyega (815 milion dollarë).

Shifrat janë llogaritur duke së bashku me shitjet globale të biletave të filmave të mëdhenj nga janari deri më 26 dhjetor 2017.